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لجنة بـ"الوطني" تواصل مناقشة سياسة الحكومة بشأن معدلات الإنجاب

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  • لجنة بـ"الوطني" تواصل مناقشة سياسة الحكومة بشأن معدلات الإنجاب 2/4
  • لجنة بـ"الوطني" تواصل مناقشة سياسة الحكومة بشأن معدلات الإنجاب 3/4
  • لجنة بـ"الوطني" تواصل مناقشة سياسة الحكومة بشأن معدلات الإنجاب 4/4

ابوظبي - سيف اليزيد - لجنة بـ"الوطني" تواصل مناقشة سياسة الحكومة بشأن معدلات الإنجاب - الاتحاد للأخبار

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لجنة بـ"الوطني" تواصل مناقشة سياسة الحكومة بشأن معدلات الإنجاب

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3 فبراير 2025 14:38

واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة الدكتورة سدرة راشد المنصوري مقررة اللجنة، مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة بحضور ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من سمية عبدالله السويدي، ومحمد حسن الظهوري، وناعمة عبدالله الشرهان، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة أسباب انخفاض معدلات الإنجاب في الدولة، والتنسيق بين وزارة الصحة ومراكز الإخصاب لدعم الأسر الراغبة بالإنجاب، واستعراض التجارب والممارسات الطبية العالمية في شأن الإخصاب، وأهم المبادرات القائمة لدعم الصحة الإنجابية للمواطنين، وتقييم الخدمات وفقا للعوامل الاقتصادية والاجتماعية وتأثيرها على الإنجاب، والحاجة لوجود ربط إلكتروني بين مراكز الإخصاب والجهات التابعة للهيئات الصحية المحلية في الدولة والوزارة، والمقترحات المقدمة لرفع معدل الإنجاب وجهود الحكومة في هذا الشأن.

 

المصدر: وام

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محررين الخليج 365

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