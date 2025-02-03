الامارات | 62 مليون عملية تواصل لـ"التوطين" مع متعامليها خلال 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت وزارة الموارد البشرية والتوطين أكثر من 62.8 مليون عملية تواصل مع متعامليها عبر منظومة "تواصل" خلال العام الماضي وذلك بنسبة نمو 22% عن العام 2023 التي بلغ إجمالي عمليات التواصل خلاله نحو 51 مليون عملية.

وتعكس الزيادة التي بلغت أكثر من 11 مليونا و500 ألف عملية مستوى كفاءة الخدمة وجاهزية منظومة "تواصل" وثقة المتعاملين وقدرتهم على التعامل بفاعلية وسهولة مع المنظومة التي تشمل 14 قناة ذكية ورقمية، لا سيما في ضوء مساهمة البنية التكنولوجية الموحدة والآمنة والآليات المتطورة التي تتبناها المنظومة لضمان الشفافية والخصوصية في تقديم الخدمات، وتحقيق مستويات عالية في معايير رضا وسعادة المتعامل، ومواكبة التوجهات المستقبلية التي تلبي متطلبات وتوجهات حكومة الإمارات لخدمات المستقبل.

وشهدت منظومة "تواصل" العديد من المبادرات التطويرية منذ إطلاقها في العام 2022، من أبرزها تحويل 11 خدمة ضمن معايير الخدمات الاستباقية، وإطلاق 9 خدمات مباشرة، استنادا إلى آليات مبتكرة لإشراك المتعاملين في تحديد الخدمات ذات الأولوية بناء على احتياجاتهم، ومناقشة التحديات التي تواجههم مع خدمات الوزارة واقتراح الحلول وتنفيذها من قبل الوزارة وفقا لأعلى معايير التنافسية والمرونة والكفاءة في الخدمات.

وقال مدير إدارة صوت المتعامل في وزارة الموارد البشرية والتوطين، حسين العليلي: "تواصل الوزارة تطوير أدواتها للارتقاء بمستوى وفاعلية الخدمات، وتقديمها ضمن أعلى معايير الكفاءة والجاهزية والتنافسية، تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة، في تعزيز ريادة الخدمات الحكومية، وأن تكون من الأفضل والأعلى تنافسية وسرعة وكفاءة على المستوى العالمي، وهو ما يعكس مكانة الدولة كوجهة عالمية مثالية للعيش والعمل والاستثمار ".

وأضاف: "تعمل الوزارة على تلبية الاحتياجات المتزايدة لقطاع الأعمال في الدولة، ومواكبة متطلبات النمو المستدام ، من خلال إطلاق الخدمات الذكية المبتكرة ضمن الاستجابة للتوجهات الحكومية ورؤية دولة الإمارات في التحول الرقمي بالخدمات وتصفير البيروقراطية الحكومية".

وأشار إلى أن البنية التحتية التكنولوجية الرائدة ساهمت في تسريع عملية التحول الرقمي في الخدمات بالتوازي مع كفاءة البنية التشريعية وتنافسية سوق العمل، وتسارع عملية التنمية المستدامة، حيث دعمت هذه الركائز جهود وسعي الوزارة نحو تطوير خدماتها ، بالإضافة لمنهجية التدريب والتطوير المتبعة، التي انعكست على كفاءة العنصر البشري وقدرته على تلبية الطلبات المتزايدة، وقدرته على التعامل مع المنظومة بكفاءة وفاعلية.

وفي تفاصيل العمليات التي نفذتها الوزارة خلال العام الماضي من خلال منظومة "تواصل"، بلغ إجمالي المكالمات الصوتية والمرئية الواردة إلى مركز الاتصال والصادرة منه أكثر من 2 مليون مكالمة، فيما وصلت نسبة رضا المتعاملين عن خدمات المركز إلى 91.1%.

وقدم مركز الاتصال خدماته لأكثر من 7 آلاف منشأة، ضمن باقة الخدمات المتميزة للفئة الماسية، شملت نحو 67 ألف عملية تواصل صادر ووارد، و55 ألف عملية تواصل استباقي من مدير الحساب، وتمنح الخدمة المميزة الأولوية في الرد على المكالمات إلى جانب الأولوية في إنجاز المعاملات وخدمة مدير حساب للتواصل الاستباقي.

وحققت منظومة "تواصل" أكثر من 982 ألف عملية تفاعل عبر القنوات الرقمية التي تشمل البريد الإلكتروني، وقناة الدردشة، وقنوات التواصل الاجتماعي، وتطبيق "واتساب"، كما بلغ عدد الطلبات الواردة في نظام صوت المتعامل أكثر من 347 ألف طلب تتعلق بتقديم الملاحظات والاقتراحات والدعم الفني والإشادة بالخدمات.

كما تم من خلال منظومة "تواصل" إرسال أكثر من 8 ملايين و580 ألف كشف حساب للمنشآت بهدف اطلاع أصحابها على بيانات منشآتهم بشكل شهري ، فيما نفذت الوزارة ضمن منظومة "تواصل" 52 جلسة لتوعية المتعاملين بالقرارات والمستجدات وذلك ضمن مبادرة "مجالس المتعاملين" التي شارك فيها نحو 9000 متعامل.

وتم إرسال نحو 47 مليون رسالة توعية للمتعاملين من خلال منظومة" تواصل " وذلك عبر الرسائل النصية والرسائل الصوتية وعبر البريد الالكتروني والواتساب، كما بلغ إجمالي التواصل الذي تم لاستطلاعات الرأي عبر القنوات المختلفة نحو 3 ملايين و900 ألف عملية تواصل.