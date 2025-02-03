معرض "لآلئ الشارقة" يستعرض تاريخ اللؤلؤ في الخليج وإبداعات تصاميمه في المجوهرات

ابوظبي - سيف اليزيد - استضاف مركز إكسبو الشارقة ضمن معرض جواهر الإمارات، الدورة الأولى من معرض لآلي الشارقة، والذي يأتي ضمن جهود إحياء ثقافة تاريخ اللؤلؤ في المنطقةِ، فضلاً عن استعراضِ مَجموعة من قطَع اللؤلؤ الطَبيعيِّ، وعالمِ صناعةِ المُجوهرَاتِ التي تُوظِّفُ اللُؤلؤَ في أحدثِ تَصاميمِهَا.

اشتمل المعرض على عدد من الفعالياتِ التراثيةِ والثَقافيةِ وعرض للأدوات المُستَخدَمَة في صيدِ اللؤلؤِ الطبيعيِّ قَديمَاً.

معرض لآلي الشارقة يعكس المكانة التاريخية لسواحل الإمارات كمركز حيوي للغوص وتجارة اللؤلؤ قديماً في ظل ارتباط هذا التراث الحضاري بالتاريخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة ومنطقة الخليج العربي.

الإمارات وضعت بصمتها المتفردة في عالم اللؤلؤ وتصاميمه العالمية مستندة على ماضيها العريق في مهنة الغوص وفي استزراع اللؤلؤ عبر مشاريع رائدة جعلتها الأولى خليجياً فيما تأتي منصة صاغة الإمارات كمبادرة تدعم المواهب الإماراتية الشابة في عالم تصميم الذهب والمجوهرات.

خطوة تدعم استراتيجية الدولة نحو تنويع بنيتها الاقتصادية عبر مبادرات وطنية عدة على صعيد تعزيز صناعات الذهب والأحجار الكريمة واللؤلؤ الذي كان وسيبقى ملك الأحجار الكريمة.

بعد أن شكل عصب اقتصاد المنطقة حتى منتصف القرن الماضي بقي للؤلؤ مكانته وارتباطه الوثيق بالخليج وها هو اليوم يفتح آفاقاً جديدة لإحياء صنعة لؤلؤ الخليج من جديد.