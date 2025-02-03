870 ألف زائر لمهرجانات «#شتا_حتّا»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

بعد نجاح كبير وإقبال غير مسبوق من الزوار الذين حرصوا على ارتياد فعالياته سواء من داخل دولة الإمارات أو من دول المنطقة، أعلن «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ختام فعاليات مبادرة «#شتا_حتا»، التي أُطلقت بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، ونفذها «براند دبي» ضمن حملة «#وجهات_دبي» بإشراف «اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا»، وبالشراكة مع جهات حكومية رئيسية، من خلال خمسة مهرجانات اندرجت في إطار المبادرة، ليختتم بذلك كم كبير من الفعاليات المجتمعية والثقافية والرياضية والترفيهية التي استمرت على مدار أكثر من شهر وتجاوز حضورها الجمهور المحلي من مواطني دبي والمقيمين فيها، إلى استقطاب 870 ألف زائر من مختلف دول المنطقة والعالم، تأكيداً على المكانة المتنامية لمنطقة حتا، وجهة سياحية رئيسية في دبي ودولة الإمارات على وجه العموم.

«#شتا_حتا»

شهدت مبادرة «#شتا_حتا» مشاركة مميزة لعدد من المؤسسات الحكومية، ضمت هيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، وهيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، ومجلس دبي الرياضي، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، إضافة إلى مجموعة من المؤسسات شبه الحكومية والخاصة، والتي قدمت جميعها خلال فترة المبادرة، باقة متنوعة من الأنشطة المجتمعية والثقافية والرياضية والترفيهية التي صُمّمت خصيصاً لتلائم جميع أفراد العائلة من مختلف الفئات العمرية. وضم الحدث هذا العام خمسة مهرجانات هي: مهرجان «شِتَانا في حتّا»، من تنظيم «براند دبي»، و«مهرجان ليالي حتّا الثقافية» ونظّمه هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، و«مهرجان عسل حتّا» و«مهرجان حتّا الزراعي» ونظمتهما بلدية دبي، و«مهرجان حتّا DSF X» من تنظيم دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.



مبادرات نوعية

في هذه المناسبة، أكدت منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن نجاح مبادرة «#شتا_حتا» في تحقيق أهدافها ضمن حملة «#وجهات_دبي» يأتي إضافة مهمة للجهود الرامية إلى تسليط الضوء والتعريف بمناطق الجذب المهمة في دبي، وإطلاع مجتمع دبي والزوار من داخل الدولة وخارجها على مختلف الوجهات.

وقالت: «الإقبال غير المسبوق الذي شهدته المبادرة من مجتمع دبي وزوارها من الخارج، ودول الخليج على وجه الخصوص، ومع تمديدها من أسبوعين في الموسم السابق، لأكثر من شهر من الفعاليات خلال الموسم الحالي، دليل على نجاح «#شتا_حتا» في تحقيق أهدافها في الترويج لهذه المنطقة الغنية بمميزاتها الطبيعية والتاريخية والثقافية».



شراكات مثمرة

من جانبها، أكدت شيماء السويدي، مديرة براند دبي، الأثر الإيجابي الكبير للتعاون البنّاء مع شركاء «#شتا_حتا» والذي كان له الفضل بشكل كبير في الترويج لمنطقة حتا الغنية بعناصر الجذب من تنوّع طبيعي وموروث ثقافي وشواهد تاريخية.

تفاعل كبير

توازياً مع الإقبال الكبير من الزوار على فعاليات مبادرة «#شتا_حتا»، شهد المحتوى الإبداعي من فيديوهات وصور وأخبار، تفاعلاً كبيراً عبر منصات التواصل الاجتماعي ومواقع «الإنترنت»، حيث بلغت نسبة مشاهدة الفيديوهات أكثر من 60 مليون مشاهدة، بينما شهد هاشتاج #شتا_حتا أكثر من 2.4 مليون تفاعل، كما بلغ عدد المنشورات أكثر من 22.5 ألف، وبلغ العدد الإجمالي للأخبار المنشورة حول المبادرة عبر والصحف والتلفاز و«الإنترنت» أكثر من 1.7 ألف بنسبة 82% من داخل الإمارات.

حتّا الثقافية

تجاوز زوار «مهرجان ليالي حتّا الثقافية» أكثر من 100 ألف زائر، مع احتفاء الحدث بتراث منطقة حتا وثقافتها وطبيعتها، عبر تقديمه مجموعة متنوعة من الأنشطة التراثية والفنية والترفيهية.

«حتّا للعسل» و«حتّا الزراعي»

كان مهرجان «حتّا للعسل»، الحدث السنوي الذي نظمته بلدية دبي، والأبرز لدعم النحالين الإماراتيين وقطاع إنتاج العسل على مستوى الدولة، من الأحداث المميزة ضمن شتا حتا، مستقطباً أكثر من 10 آلاف زائراً. أما مهرجان «حتّا الزراعي»، فكان له نصيبه من الزوار، حيث شهد الحدث الذي نظمته بلدية دبي حضور أكثر من 10 آلاف زائر.

#شتانا_في_حتا

استقطب مهرجان #شتانا_في_حتا 650 ألف زائر من مختلف الأعمار. وجهة سياحية أضافت منى المرّي: «تواصل دبي تأكيد حضورها وجهة سياحية رئيسية بمبادرات نوعية تسلط الضوء على أبرز عناصر الجذب فيها، وما تضمه من أنشطة نوعية تستهدف مجتمعها وزوارها على مدار العام، وهو ما كان ليتحقق من دون التعاون المثمر من مختلف الشركاء بإشراف (اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا)، وكافة جهود الشركاء التي توحدت من أجل تحقيق هدف واحد هو إنجاح الحدث وغاياته التي تدعم في مجملها خطة تطوير منطقة حتّا، وخطة دبي الحضرية 2040، وكذلك أجندتيّ دبي الاقتصادية والاجتماعية».