سيف بن زايد يشهد فعاليات النسخة السادسة من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية

ابوظبي - سيف اليزيد - شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، في دبي فعاليات النسخة السادسة من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2025.

وقال سموه عبر منصة إكس:"شهدت في دبي فعاليات النسخة السادسة من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2025، والتي تميزت بالمشاركات الأعلى من نوعها عالمياً لـ 105 فرق من الوحدات الخاصة والفرق التكتيكية "سوات" من 46 دولة، ضمن منافسات احترافية وتكتيكات عالية، تجسّدت فيها المهارات النوعية والتدريبات التخصصية ومدى كفاءة الكوادر الأمنية والشرطية في التعامل مع مختلف التحديات".

وأضاف سموه:"أبارك لجميع المشاركين في هذه المنافسة العالمية متمنياً لهم دوام التوفيق في الحفاظ على أمن مجتمعاتهم".