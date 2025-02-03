الامارات | «زمالة الإمارات للاستدامة» يحتفي بتخريج الدفعة الثانية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل برنامج زمالة الإمارات للاستدامة بتخريج الدفعة الثانية، بحضور وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، عهود بنت خلفان الرومي، وبدعم من شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك عبر شبكة المسؤولين التنفيذيين للاستدامة.

ويهدف البرنامج إلى تمكين الجيل القادم من قيادات الاستدامة في دولة الإمارات، وقد استند في دورته الثانية إلى نجاح الدورة الأولى، وجمع نخبة من المواهب الشابة المحترفة في مجال الاستدامة من القطاعين الحكومي والخاص، التي تم بناء قدراتها من خلال نماذج تعليمية شاملة تناولت مجالات رئيسة ذات أولوية، مثل الذكاء الاصطناعي ورقمنة الاستدامة، وحفظ التنوع البيولوجي، والتمويل الأخضر، والقيادة الاستراتيجية للاستدامة.

كما تم إطلاق تقرير نتائج استطلاع شبكة المسؤولين التنفيذيين للاستدامة 2025، الذي يستعرض الاتجاهات الرئيسة في مجال الاستدامة بناءً على رؤى ومساهمات مسؤولي الاستدامة التنفيذيين (CSOs)، في 100 مؤسسة محلية وإقليمية وعالمية.

ويقدم الاستطلاع رؤية شاملة حول كيفية تحقيق المؤسسات التقدم في أجنداتها المتعلقة بالاستدامة، مع تغطية مجالات محورية مثل هيكلة القيادة، والتكامل والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، وتبني التكنولوجيا الخضراء، والتحديات التي تواجه المؤسسات لتحقيق أهداف الاستدامة.

وأكّدت عهود الرومي الدور المحوري لبرنامج الزمالة في تعزيز أجندة الاستدامة في دولة الإمارات.

وقالت: «يمثل (زمالة الاستدامة) التزام حكومة دولة الإمارات برعاية قيادات المستقبل المستدام».

ويتم من خلال هذا البرنامج تزويد المواهب الشابة المحترفة بالأدوات والمعارف وشبكات العلاقات اللازمة للدفع بالاستدامة كعامل تمكين رئيس للمستقبل عبر كل القطاعات، وأضافت: «اليوم، لا نحتفل بإنجازات قيادات الاستدامة فقط، ولكن أيضاً بغدٍ أكثر نمواً ومستقبلٍ أكثر استدامة لدولة الإمارات والعالم».

وركّزت الدورة الثانية من برنامج الزمالة على تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يضمن تبادل الأفكار وأفضل الممارسات المستدامة عبر القطاعات المختلفة.

كما شارك المنتسبون مع خبراء بارزين في مجال الاستدامة، في ورش عمل متقدمة، أكسبتهم رؤى ومنهجيات عملية حول كيفية دمج الاستدامة في الاستراتيجيات المؤسسية.

عهود الرومي:

• «زمالة الاستدامة» يمثل التزام حكومة دولة الإمارات برعاية قيادات المستقبل المستدام.