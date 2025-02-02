الامارات | منخفضات جوية وأمطار وانخفاض الحرارة خلال فبراير ‎

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد أن شهر فبراير يعتبر أحد شهور فصل الشتاء، حيث تبقى منطقة الخليج العربي تحت تأثير امتداد المرتفع الجوي السيبيري المصحوب بكتلة هوائية شمالية باردة، حيث تستمر درجات الحرارة في الانخفاض على الدولة بشكل عام خلال هذا الشهر، بالرغم من ارتفاعها بشكل طفيف خاصة في النصف الثاني من الشهر على بعض المناطق مقارنة مع شهر يناير.

وتوقع أن تتأثر الدولة بمرور منخفضات جوية قادمة من الغرب ، تؤدي إلى حدوث حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تنشط الرياح المثيرة للأتربة والرمال كما تتكاثر السحب الممطرة أحياناً.

والرياح السائدة خلال هذا الشهر جنوبية شرقية صباحا، تتحول إلى غربية وشمالية غربية نهارا، بينما تتأثر الدولة أحيانا برياح شمالية غربية نشطة (رياح الشمال).

وتزداد الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر، وتتهيأ الفرصة في الصباح الباكر لتكون الضباب الخفيف والكثيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

إحصائيات مناخية، وسجلات تاريخية

درجــــات الحرارة:

متوسط درجة الحرارة يتراوح ما بين 18 و 21°م.

متوسط درجة الحرارة العظمى ما بين 23 و 28 °م.

متوسط درجة الحرارة الصغرى ما بين 12 و 16 °م.

أعلى درجة حرارة 39.8 °م في حرس حدود الجزيرة سنة 2009.

أقل درجة حرارة على جبل جيس سنة 2017 والتي بلغت 5.7 °م تحت الصفر.

الريـــــــاح:

متوسط سرعة الرياح 13 كم/ساعة

أعلى سرعة رياح و أعلى هبه 141.5 (كم/ س) على جبل مبرح سنة 2010

الـرطـوبــــــة:

متوسط الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر 59 %.

متوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 78 % إلى 88 %

متوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 29 % إلى 41 %

الضبـــــــاب:

أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية كان في سنة 2021 حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 18 يوم ضباب و 4 أيام ضباب خفيف.

الأمطار:

أعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر 317 ملم على الحويلات في سنة 1988.