الامارات | هطول أمطار متفاوتة الشدة اليوم على مناطق مختلفة من الدولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مناطق مختلفة من الدولة اليوم هطول أمطار متفاوتة تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة إلى الخفيفة.

وذكر المركز الوطني للأرصاد أن أعلى مجموع كميات مسجلة حتى الآن كانت على الغزلة: 9.9ملم و جبل مبرح 8.4ملم وجبل جيس 7.6 ملم و

المرجان 5ملم وميناء صقر 2.5 ملم .

وسقطت أمطار غزيرة مع حبات برد صغيرة على حوشي / الرحمانية (الشارقة) وأمطار غزيرة على غليلة / سيح الحرف / المرجان / الجزيرة الحمراء (رأس الخيمة) / الحلاه / الطيبة (الفجيرة) / الصجعة /السيوح(الشارقة) وأمطار متوسطة إلى غزيرة على العوير / الخوانيج (دبي) / الذيد (الشارقة)

وأمطار متوسطة على شارع الشهداء / جزيرة الحمراء / الرمس / معيريض / جبل جيس / جبل الرحبة أعسمة / أصفي (رأس الخيمة) / دبا الفجيرة / الخليية / الباحة / وادي شيص / البليدة (الفجيرة) / الروضة (عجمان) / البطائح (الشارقة). وأمطار خفيفة إلى متوسطة مع برق ورعد على مطار الشارقة الدولي

و خفيفة إلى متوسطة على المحترقة / الجريف / وادي سنا / وادي عبادلة / وادي السدر / مريض / ثوبان / السيجي (الفجيرة) / وادي كوب / العيم / مسافي / كدرا / دفتا(رأس الخيمة) / جميرا / أم سقيم / الصفا / القوز / البرشاء (دبي) / كلباء (الشارقة)

وهطلت أمطار خفيفة على شعم / جزيرة المرجان / أذن (رأس الخيمة) / السينية (أم القيوين) / الطويين / العقة / شرم / البدية / مناطق متفرقة من الفجيرة (الفجيرة) / دبا الحصن / خورفكان (الشارقة) / كورنيش الشارقة / الهير (العين) / ديرة (دبي).

وكان المركز الوطني للأرصاد قد ذكر في تقرير عن الحالة الجوية من الجمعة 31 يناير إلى نهار الإثنين 3 فبراير أن الدولة ستتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يومي الجمعة والسبت يتبعه منخفض جوي متعمق آخر مصحوباً بكتلة هوائية باردة يوم الأحد.

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