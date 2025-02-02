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أمطار وحبات بـرَد على مناطق مختلفة من الدولة

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أمطار وحبات بـرَد على مناطق مختلفة من الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - شهدت مناطق مختلفة من الدولة، اليوم الأحد، هطول أمطار متفاوتة تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة إلى الخفيفة.
وذكر  المركز الوطني للأرصاد أن  أعلى مجموع كميات مسجلة حتى الآن  كانت على الغزلة: 9.9 ملم وجبل مبرح 8.4م لم وجبل جيس 7.6 ملم والمرجان 5 ملم وميناء صقر 2.5 ملم.
وسقطت أمطار غزيرة مع حبات برد صغيرة على حوشي / الرحمانية (الشارقة) وأمطار غزيرة على غليلة / سيح الحرف / المرجان / الجزيرة الحمراء (رأس الخيمة)، / الحلاه / الطيبة (الفجيرة)، / الصجعة /السيوح (الشارقة)  وأمطار متوسطة إلى غزيرة على العوير / الخوانيج (دبي) / الذيد (الشارقة).
كما سجلت أمطار متوسطة على شارع الشهداء / جزيرة الحمراء / الرمس / معيريض / جبل جيس / جبل الرحبة أعسمة / أصفي (رأس الخيمة) / دبا الفجيرة / الخليية / الباحة / وادي شيص / البليدة (الفجيرة) / الروضة (عجمان) / البطائح (الشارقة)، وأمطار خفيفة إلى متوسطة مع برق ورعد على مطار الشارقة الدولي وخفيفة إلى متوسطة على المحترقة / الجريف / وادي سنا / وادي عبادلة / وادي السدر / مريض / ثوبان / السيجي (الفجيرة) / وادي كوب / العيم / مسافي / كدرا / دفتا (رأس الخيمة) / جميرا / أم سقيم / الصفا / القوز / البرشاء (دبي) / كلباء (الشارقة).
وهطلت أمطار خفيفة على شعم / جزيرة المرجان / أذن (رأس الخيمة) / السينية (أم القيوين) / الطويين / العقة / شرم / البدية / مناطق متفرقة من الفجيرة (الفجيرة) / دبا الحصن / خورفكان (الشارقة) / كورنيش الشارقة  / الهير (العين) / ديرة (دبي). 
كان المركز الوطني للأرصاد قد ذكر، في تقرير عن الحالة الجوية من الجمعة 31 يناير إلى نهار الاثنين  3 فبراير، أن  الدولة ستتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يومي الجمعة والسبت يتبعه منخفض جوي متعمق آخر مصحوباً بكتلة هوائية باردة يوم الأحد.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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