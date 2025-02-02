انطلاق فعاليات مؤتمر «فيرتيكلينيك» للخصوبة وأطفال الأنابيب في أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

انطلقت صباح أمس، فعاليات مؤتمر «فيرتيكلينيك» للخصوبة وأطفال الأنابيب في أبوظبي تحت شعار «تحسين نجاح التلقيح الصناعي والتوعية بالحفاظ على الخصوبة» والذي تنظمه مجموعة «فيرتيكلينيك للخصوبة» بالتعاون مع مجموعة ARGC من المملكة المتحدة تحت إشراف دائرة الصحة بأبوظبي. افتتحت المؤتمر فايزة سيف اليافعي، المدير التنفيذي لقطاع الجودة والسلامة بمحاضرة سلطت فيها الضوء على أهمية الحدث في تعزيز القطاع الصحي في أبوظبي بما يتماشى مع رؤية الحكومة لعام 2025. يهدف المؤتمر إلى تقديم حلول عالمية في مجال الخصوبة لدعم العائلات في رحلتهم نحو الأبوة والأمومة ومن أبرز ما تم عرضه تطبيق الذكاء الاصطناعي «الجوريزم» الذي طورته مجموعة ARGC، ويساعد في تحديد الجرعات الهرمونية المناسبة لكل امرأة، ويختار الجنين الأنسب من بين 15 جنيناً في الحاضنة الذكية ما يوفر جهود الطبيب، ويحسن فرص نجاح العلاج. يشارك في المؤتمر أكثر من 35 شركة متخصصة في مجال تقنيات الإخصاب إضافة إلى أكثر من 25 خبيراً دولياً من مختلف أنحاء العالم ومختصين في مجالات مختبرات الأجنة والنساء والتوليد والغدد الصماء وأمراض المسالك البولية والذكورة. وأكدت الدكتورة نجوان أحمد رئيسة المؤتمر التزام مجموعة «فيرتيكلينيك» بتطوير تقنيات تحفيز المبايض ورعاية ما قبل وبعد التلقيح الاصطناعي. وأوضح الدكتور أمين حمزة جعفر، استشاري أمراض النساء والتوليد أن الذكاء الاصطناعي يشكل طفرة في تحسين نتائج علاجات الخصوبة. من جانبه، لفت الدكتور محمد الترانيسي، المدير الطبي لمراكز ARGC في لندن إلى أهمية تخصيص العلاج لكل مريض على حدة، مشيراً إلى أن معظم العيادات تعتمد على بروتوكولات علاجية موحدة قد لا تناسب جميع الحالات وأكد أهمية المؤتمر في الاطلاع على أحدث التقنيات في هذا المجال. وأكد الدكتور المسؤول الحاكم المدير الطبي لمجموعة «فيرتيكلينيك» أن المؤتمر فرصة لعرض الأبحاث المتطورة ومناقشة تقنيات مبتكرة، مثل الذكاء الاصطناعي وكيفية التعامل مع الحالات المعقدة، مثل الأمراض الوراثية والتقدم في العمر، مشيراً إلى توقيع شراكات جديدة، خلال المؤتمر لتحسين خدمات الخصوبة في الإمارات.