بلدية العين تنفـذ مشروعاً لتطوير «ميدان السـاعة»

ابوظبي - سيف اليزيد - إيهاب الرفاعي (العين)

بدأت بلدية مدينة العين تنفيذ مشروع تطوير ميدان الساعة، وذلك من خلال تطوير التقاطع والساعة القديمة، لكونه أحد أهم المعالم في مدينة العين، وذلك في إطار جهود البلدية لتطوير البنية التحتية والمرافق الرئيسية في المدينة. يتضمن المشروع الذي يتوقع أن يتم الانتهاء منه في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، تطوير تقاطع الساعة عن طريق إزالة الساعة القديمة، وإنشاء هيكل أيقوني جديد، يتكون من الأقواس المائلة المضيئة بطول 80 متراً، والتي تمتّد عبر التقاطع الحالي، بحيث يحمل الهيكل ساعة معلقة بأربعة جوانب من قمته، متمركزة في وسط التقاطع. كما يشمل المشروع أعمال تعديل للطرق القائمة ضمن تقاطع الساعة، وذلك لاستيعاب الأقواس الهيكلية الجديدة المقترحة، بالإضافة إلى ذلك سيتم تعديل وتطوير أرصفة المشاة الحالية وإنشاء ممرات لمستخدمي الدراجات. تم تصميم وتنفيذ الأعمال مع الأخذ بعين الاعتبار الحس الجمالي لتصميم هياكل الساعة، بالإضافة إلى نظام الإضاءة LED لتسليط الضوء على الهياكل بألوان مخصصة وموضوعات وطنية، وغيرها من التحسينات التجميلية، بما يتماشى مع معايير الاستدامة، وتسليط الضوء على التنفيذ التصميمي الإبداعي لعملية التطوير، والربط بين الحاضر والماضي.

وتعمل بلدية العين على تطوير البنية التحتية وتحسين الطرق بالمنطقة، وفق أعلى معايير الأمن والسلامة، وتحفيز الرقابة الفعالة، بما يتلاءم مع معايير التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي، وتلبية احتياجات ومتطلبات مستخدمي الطرق، من حيث السلامة المرورية، وكفاءة شبكة الطرق ومرافق البنية التحتية. وتنفذ البلدية مشاريع أعمال تأهيل وصيانة الطرق الداخلية في مختلف مناطق مدينة العين، للارتقاء بمكونات البنية التحتية واستدامتها، لتحسين جودة الطرق، وفق أعلى معايير الأمن والسلامة، وتعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة، والحفاظ على فعاليتها لرفع جاذبية الإمارة، ونمط جودة الحياة.