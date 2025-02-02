اخبار الخليج / اخبار الإمارات

نهيان بن مبارك يحضر أفراح الظاهري والنعيمي في العين

0 نشر
0 تبليغ

نهيان بن مبارك يحضر أفراح الظاهري والنعيمي في العين

ابوظبي - سيف اليزيد - العين (وام)

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه بطي حميد دلموج الظاهري، بمناسبة زفاف نجله «خليفة» إلى كريمة مفتاح خميس بن دليمك النعيمي، بمجلس فلج هزاع في منطقة العين.

وهنأ معاليه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار. وأعرب ذوو العريسين عن بالغ سعادتهم بهذه المناسبة، وشكرهم وتقديرهم لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، لمشاركته أفراحهم ومناسباتهم، وعبروا عن بالغ اعتزازهم بنهج التواصل والترابط الأصيل مع أبناء الوطن. تخللت حفل الاستقبال، الذي حضره جمع غفير من الأهل والأصدقاء والمدعوين، عروض من الفنون الشعبية الإماراتية، واللوحات التراثية والأهازيج.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا