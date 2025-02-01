توقعات بسقوط أمطار متفاوتة الغزارة غدا

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية والساحلية مع سقوط أمطار متفاوتة الغزارة، مع احتمال تجمد المياه على الجبال صباحاً يصبح رطبا ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الداخلية.

وأوضح المركز، في بيان اليوم، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة الغبار، وتكون حركتها شمالية غربية وسرعتها تتراوح بين 15 إلى 30 كم/س تصل إلى 45 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى مضطرب. يحدث المد الأول عند الساعة 15:27 والمد الثاني عند الساعة 04:34، والجزر الأول عند الساعة 09:25 والجزر الثاني عند الساعة 22:02.

في بحر عمان، يكون الموج متوسطا يضطرب أحياناً مع السحب. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:28 والمد الثاني عند الساعة 00:37، والجزر الأول عند الساعة 18:14 والجزر الثاني عند الساعة 07:13.