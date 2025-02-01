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الامارات | رئيس الدولة يعزي هاتفياً في وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود

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أبوظبي وام 0 تبليغ

  • الامارات | رئيس الدولة يعزي هاتفياً في وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود 1/2
  • الامارات | رئيس الدولة يعزي هاتفياً في وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله ” اتصالاً هاتفياً اليوم مع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود وزير دولة عضو مجلس الوزراء في المملكة العربية الشقيقة قدم خلاله تعازيه في وفاة والده الأمير محمد بن فهد "رحمه الله".

وأعرب سموه خلال الاتصال عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرة آل سعود الكرام وذوي الفقيد .. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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