الامارات | «الهوية»: تطبيق الغرامات الإدارية عند انتهاء أو إلغاء التأشيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، تطبيق الغرامات الإدارية، حسب اللوائح والأنظمة، عند انتهاء أو إلغاء التأشيرة، حال عدم مغادرة الدولة أو تعديل الوضع.

وأوضحت الهيئة أن التأشيرة الصادرة تكون صالحة لمدة 60 يوماً من تاريخ الإصدار قبل دخول الدولة، مشيرة إلى أنه يمكن تمديد التأشيرة خلال مدة البقاء داخل الدولة حسب المدد المقررة.

وحددت الهيئة عبر منصاتها الإلكترونية، خمس خطوات للتقديم على إذن دخول أو إصدار تأشيرة جديدة لصديق أو قريب، وتسلّمها إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني للهيئة وتطبيقها الذكي.

وتبدأ الخطوات الخمس، بالدخول إلى الحساب من خلال الهوية الرقمية (UAE PASS)، واختيار خدمة تأشيرة جديدة، وتحديد نوع التأشيرة (قريب أو صديق)، واختيار نوع السفرة (سفرة واحدة أو سفرات عدة)، واختيار مدة البقاء (30 أو 60 أو 90 يوماً)، ثم تعبئة البيانات (عند أول زيارة فقط)، أو مراجعة البيانات المسترجعة وتحديثها (للمسجلين مسبقاً)، وأخيراً تسلّم إذن الدخول من خلال البريد الإلكتروني.

كما حددت الهيئة خمس خطوات للتقديم على خدمة إلغاء تصريح إقامة تبدأ بالدخول إلى الحساب من خلال الهوية الرقمية، وتحديد الشخص المراد إلغاء إقامته، واختيار خدمة إلغاء تصريح الإقامة، ومراجعة البيانات المسترجعة وتحديثها أينما انطبق مع تسديد الرسوم المقررة، وأخيراً تسلّم إشعار من خلال البريد الإلكتروني المسجل في الطلب، يؤكد إلغاء تصريح الإقامة.

جدير بالذكر أن الهيئة أطلقت العام الماضي، مهلة تسوية وتصحيح أوضاع مخالفي الإقامة وتأشيرات الزيارة، اعتباراً من الأول من شهر سبتمبر الماضي تحت شعار: «نحو مجتمع أكثر أماناً»، واستمرت لمدة 4 أشهر، لتنتهي في 31 ديسمبر الماضي.

وجاءت مبادرة تسوية أوضاع المخالفين ضمن التوجهات الإنسانية وقيم التسامح والتراحم والتلاحم المجتمعي السائدة في دولة الإمارات، وتقديم الدعم الاستثنائي للمخالفين وإسعادهم، عبر منحهم الفرصة لتصحيح مخالفاتهم، ومواصلة عملهم وعيشهم وأسرهم في الدولة في إطار احترام القانون.

وشهدت مراكز استقبال المخالفين خلال المهلة إقبالاً كبيراً في العديد من مواقع ومراكز إنجاز إجراءات تسوية أوضاع المخالفين، وسط مساعدة ودعم من فرق العمل المختصة التابعة للجهات المعنية، لمساعدة العمالة على إنجازات معاملاتهم، والاستفادة من المزايا التي وفرتها الدولة خلال المهلة.

واتسمت إجراءات تعديل وتصحيح أوضاع العمالة بالانسيابية وسلاسة الإجراءات، وتوفير كل مقومات سرعة الإنجاز، حتى يتم الانتهاء من جميع الإجراءات في غضون دقائق معدودة وخطوات قليلة جداً.

. 5 خطوات للتقديم على إذن دخول أو إصدار تأشيرة جديدة لصديق أو قريب، وتسلّمها إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني لـ«الهوية» وتطبيقها الذكي.