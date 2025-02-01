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الامارات | أروقة المحاكم

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إعداد: محمد فودة 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدانت محكمة الجنايات في دبي شخصاً آسيوياً وعاقبته بالسجن المؤبد بتهمة حيازة المواد المخدرة، ومصادرة المخدرات التي ضبطت بحوزته وإبعاده عن الدولة، فيما قضت بغرامة قيمتها خمسة آلاف درهم بحق متهم بالتعاطي في القضية ذاتها، والإفراج عنه بعد سداد الغرامة. وطعن المتهم الأول على الحكم الصادر ضده أمام محكمة الاستئناف ولاتزال الدعوى منظورة، بينما طعنت النيابة العامة على الحكم الصادر بحق المتهم في القضية الثانية مطالبة بتشديده.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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