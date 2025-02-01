الامارات | قصص

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صداقة قديمة من أيام الدراسة بين حور وفارس، حرصا عليها رغم افتراقهما مكانياً من خلال التواصل الدوري عبر منصات «السوشيال ميديا».

وفي يوم أخبرت حور صديقها فارس عن تعرضها لأزمة مالية كبرى، فلم يتردد في عرض المساعدة عليها، وأرسل إليها مبلغاً كبيراً عبر تحويل بنكي، وتعهدت له بأنها سترد المبلغ فور تحسن ظروفها.

ومع مرور الوقت صدم الشاب برد فعل صديقته حين طلب منها رد الدين، إذ أنكرته كلياً، فأخبرها بهدوء أن لديه ما يثبت ذلك وفق إجراءات التحويل، لكنها تمادت في موقفها، فلجأ إلى القضاء الذي أنصفه ورد المبلغ.

جاء رد فعل حور عنيفاً متأثرة إذ قررت الانتقام منه بطريقة غير قانونية وتطاولت عليه عبر منصات التواصل الاجتماعي واتهمته بالكذب والخداع، وتناقل كثيرون منشوراتها متأثرين بالتفاصيل. تأثر فارس بموقفها الذي مس سمعته وكرامته وحياته الخاصة، فحرر ضدها بلاغاً تحول إلى قضية، وحكم كذلك لصالحه، بعد إدانتها بالسب والتهديد. القصة نشرتها النيابة العامة بدبي في إطار زاوية تخصصها للتوعية بعنوان جريمة وعبرة، مؤكدة ضرورة عدم ترجمة الغضب بهذه الطريقة المخالفة للقانون، وعدم استخدام وسائل التواصل للنيل من الآخرين.

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