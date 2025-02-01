الامارات | 1000 درهم غرامة للداهس والمدهوس بحادث سير

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدانت محكمة مرور دبي الداهس والمدهوس في قضية سير لمشاركتهما خطأ أدى إلى وقوع الحادث، وقضت بتغريمهما ألف درهم مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات بعد استعمالها الرأفة معهما، وقناعتها بأن الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة تبعث على الاعتقاد بأنهما لن يعودا إلى ارتكاب هذه الممارسات لاحقاً. ووجهت النيابة العامة إلى المتهم الأول «السائق» ارتكاب تهمة عبور الطريق بصورة خطرة دون الالتزام بعلامات السير والمرور وقواعده، وتقدير مستعملي الطريق من المشاة، فيما وجهت إلى الثاني تهمة إتلاف مال مملوك للغير، لعبوره الطريق من مكان غير مخصص لعبور المشاة، ما تسبب في تعرضه لإصابة جسمانية. وأفادت المحكمة باطمئنانها إلى أدلة الثبوت، وعدم التزام الأول بالقيادة الآمنة، وعبور الثاني من الأماكن المخصصة لذلك.