الامارات | إنقاذ حياة طفلة ولدت في الشهر الخامس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكّن الفريق الطبي في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي من إنقاذ حياة طفلة إماراتية ولدت في الأسبوع الـ22 من الحمل (الشهر الخامس)، حيث أقامت أربعة أشهر ونصف الشهر في العناية المركزة للأطفال الخُدّج.

ونظراً لعدم اكتمال نموها أجرى لها فريق متعدد التخصصات خلال تلك الفترة ست عمليات جراحية، حتى غادرت المستشفى وهي بحالة صحية جيدة، لتكمل نموها بشكل طبيعي كغيرها من الأطفال.

وُلدت سلامة في الأسبوع 22.5 فقط بوزن 500 غرام، بعدما دخلت والدتها المستشفى في مرحلة مخاض مبكر، حيث قدّم لها الفريق الطبي الدعم اللازم لتأخير الولادة 10 أيام على الأقل، لإعطاء فرصة للتوأم الذي كانت تحمله لاكتمال نموهما داخل الرحم، لكن شقيق سلامة التوأم لم ينج. وذكر الفريق الطبي أن سلامة ولدت قبل أوانها بفترة طويلة وكانت رئتاها غير مكتملتين، كما كانت تواجه تحديات طبية متعددة، من بينها تأمين مجرى الهواء لديها، ووضع استراتيجية للتهوية، وإدارة عدم تحملها للتغذية. وبعد التغلب على لحظات حرجة مثل الإنعاش والاعتماد على الأكسجين والجراحات المتعددة، بدأت حالة سلامة تستقر ببطء. كما أصيبت الطفلة في غضون أسابيع قليلة بعد ولادتها بتمزق في الأمعاء، سبب لها انتفاخ البطن الشديد وعدوى، حيث أجريت لها عملية جراحية طارئة أنقذت حياتها.