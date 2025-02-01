الامارات | شرطة عجمان تعيد طفلاً مفقوداً لوالديه في منطقة المنامة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعادت القيادة العامة لشرطة عجمان طفلاً من جنسية دولة آسيوية في السابعة من عمره إلى والديه، بعد فقدانه في منطقة المنامة في إمارة عجمان.

وقال رئيس مركز شرطة المنامة الشامل، المقدم محمد راشد المطروشي، إن رجلاً خليجياً حضر إلى المركز برفقة طفل آسيوي، وأفاد بأنه عثر عليه تائهاً على الطريق العام في منطقة المنامة، فتم استلامه وتقديم الرعاية اللازمة، وتوفير وجبة غداء له إلى حين العثور على والديه.

ونظراً لعدم ورود أي بلاغ عن فقدان الطفل، فقد باشر المركز إجراءات البحث والتحري للتوصل إلى ذوي الطفل المفقود في المنطقة، وبعد التعرّف إلى ذويه تم التواصل معهم وتسليم الطفل خلال أقل من ساعة.

وتسلمت العائلة الطفل بفرحة غامرة، شاكرين الشرطة جهودهم بإعادتهم الطفل إلى حضن والديه، كما تعهدت عائلته بالانتباه له ورعايته. وقدّم مركز شرطة المنامة الشكر للرجل الذي عثر على الطفل، لموقفه الإنساني وحكمته في التواصل الفوري مع الشرطة.