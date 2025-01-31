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رئيس الدولة يعزي في وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود

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رئيس الدولة يعزي في وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ابوظبي - سيف اليزيد - أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالاً هاتفياً، اليوم، مع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، وزير دولة، عضو مجلس الوزراء في المملكة العربية الشقيقة، قدم خلاله تعازيه للأمير في وفاة والده الأمير محمد بن فهد، رحمه الله.
وأعرب سموه، خلال الاتصال، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرة آل سعود الكرام وذوي الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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