الامارات | "الصحة" تنظم كونغرس الإمارات السنوي للتبرع وزراعة الأعضاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الكونغرس السنوي للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية في الفترة من 29 إلى 30 يناير الجاري في دبي تحت شعار "زيادة توافر الوصول الأخلاقي والإشراف على زراعة الخلايا والأنسجة والأعضاء البشرية".

ويأتي ذلك في إطار الجهود الحكومية لرفع الوعي بأهمية التبرع بالأعضاء بصفته عملاً إنسانياً نبيلاً يعكس قيم الاستدامة ويعزز تحقيق مستهدفات مؤشر جودة الحياة، والذي يندرج ضمن توجهات الدولة لتكون نموذجاً عالمياً يحتذى في مجال التبرع وزراعة الأعضاء البشرية.

وتستهدف وزارة الصحة ووقاية المجتمع من خلال الكونغرس تشجيع مفهوم التبرع بالأعضاء خلال الحياة أو بعد الوفاة.

كما تأتي أهمية المؤتمر في التركيز على الحلول المبتكرة لتحسين معدلات نجاح عمليات زراعة الأعضاء وتعزيز نتائجها لدى المتلقين وذلك من خلال مواكبة أفضل الممارسات في مجال التبرع وزراعة الأعضاء إضافةً لاستكشاف الاستراتيجيات الرئيسية الفعالة لتعزيز معدلات التبرع ونتائج عملياتها.

وتضمنت محاور الجلسات مناقشة التحديات والحلول في التبرع بالأعضاء وزراعتها وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في تحسين نتائج زراعة الأعضاء وإدارة الحالات بالإضافة لمناقشة التحديات الأخلاقية والقانونية وكيفية تنظيم هذه الممارسات بشكل يضمن العدالة والشفافية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي من خلال تبادل الخبرات والمعارف وبناء شراكات استراتيجية تساهم في تطوير مجال زراعة الأعضاء على المستوى العالمي.

وقال الدكتور أمين الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي في كلمة الافتتاح إن دولة الإمارات بتوجيهات ودعم قيادتها الرشيدة ورؤيتها الطموحة حققت إنجازات نوعية ريادية في مجال الرعاية الصحية وتطبيق أحدث التقنيات والممارسات العالمية في مجال التبرع وزراعة الأعضاء.

وأشاد الدكتور أمين الأميري بنجاح دولة الإمارات في تحقيق معدل بلغ 11.6 متبرعا بالأعضاء "المتوفين دماغيا" لكل مليون نسمة وهو معدل يعتبر من الأفضل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي مع معدل نمو سنوي بنسبة 30 بالمئة في التبرع بالأعضاء وزراعتها، مشيراً إلى أن هذا يضع الإمارات في مكانة مرشحة لتكون مركزا إقليميا لخدمات التبرع وزراعة الأعضاء من خلال تعزيز استدامة هذا النمو وتطبيق سياسات شاملة لتغطية التأمين الصحي وذلك بناء على المادة رقم /9/ بمرسوم لقانون اتحادي رقم /25/ لسنة 2023م بشأن التبرع وزراعة الأعضاء البشرية والانسجة والتي تفيد بإلزامية ادراج زراعة الأعضاء ضمن الوثيقة التأمينية.

وأوضح الدكتور علي عبدالكريم العبيدلي رئيس اللجنة الوطنية للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية أن الكونغرس في نسخته الثانية جاء استكمالا للنجاح الذي حققته النسخة الأولى.

وقال إن الجهود المتكاملة مع الجهات الصحية والأكاديمية ساهمت في ترسيخ مكانته حيث أصبح يشكل محطة بارزة تجمع العقول الرائدة من المبتكرين في مجال التبرع بالأعضاء وزراعتها لمواجهة التحديات والعمل بشكل جماعي لاستكشاف الحلول التي من شأنها أن تنعكس إيجاباً على مستقبل التبرع بالأعضاء بما يساهم في تجديد الأمل في نفوس المرضى وعائلاتهم وتعزيز صحة وسلامة المجتمع وجودة حياة الأفراد.

وكشفت الوزارة مؤخرا عن تفوق الإمارات إقليمياً في مجال زراعة الأعضاء خلال عام 2024 حيث تمت زراعة 352 عضوا بزيادة حوالي 22 بالمئة بالمقارنة مع العام 2023 لتغدو الدولة أعلى معدل استخدام للأعضاء في المنطقة وتتصدر دول مجلس التعاون الخليجي في مؤشر عمليات زراعة الأعضاء بـ 956 عضواً تمت زرعها منذ انطلاق البرنامج في عام 2017.