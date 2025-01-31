الامارات | "التربية" تستمع لصوت الميدان لقياس فاعلية حملة رؤية الإمارات 2031

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعكف وزارة التربية والتعليم على رصد اراء الميدان التربوي في مختلف إمارات الدولة، حول مدى فاعلية حملة رؤية نحن الإمارات 2031 التي نظمتها الوزارة مؤخراً، في محاولة للوقوف على أهم مجالات التحسين، إذ طرحت استبيان تضم 17 سؤالا مختلفا للميدان.

في التفاصيل، ركزت أسئلة الوزارة التي اطلعت "الإمارات اليوم" على تفاصيلها، على قياس مدى فاعلية حملة رؤية نحن الإمارات 2031 التي نظمتها الوزارة ومجالات التحسين، إذ ينبغي أن يقدم المشاركين في الميدان البيانات الشخصية والإمارة التي يعيش فيها.

وسألت الوزارة مجتمع التعليم عن كيفية التعرف على حملة رؤية نحن الإمارات 2031، ومدى فهم عناصر العملية التعليمية والكوادر لمحاور رؤية الإمارات 2031، وهل هناك برامج لتدريس الطلاب أو تطبيق أنشطة لتعريفهم برؤية "نحن الإمارات 2031"؟

وتضم استبيان وزارة التربية أسئلة عن المراحل التعليمية التي يقوم المعلم بتدريسها، وما التحسينات التي يمكن أن تسهم في إنجاح تطبيق رؤية "نحن الإمارات 2031" بين الطلاب؟ كما سالت الوزارة عن الطرائق والسبل الفاعلة التي تساهم في تطبيق الرؤية بجودة وفاعلية بين الموظفين والكوادر العاملة في الميدان التربوي.

وركزت الوزارة في اسئلتها للميدان على رصد التحسينات وفقا للآراء ووجهات النظر بما يساعد فئات الميدان كافة، على فهم وتطبيق رؤية "نحن الإمارات 2031" بشكل أفضل، مع قياس مدى نجاح الحملة الإعلامية في إيصال أهداف "رؤية نحن الإمارات 2031" بوضوح وفعالية؟ ومدى جودة محتوى الحملة وتأثيرها، فضلا عن الجوانب التي يمكن تحسينها في الحملة؟ .