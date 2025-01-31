الامارات | إنكار وسب وتهديد لرجل تصرف بنبل مع صديقة الدراسة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صداقة قديمة من أيام الدراسة بين حور وفارس، اللذين حرصا عليها رغم افتراقهما مكانياً، من خلال التواصل الدوري عبر منصات السوشيال ميديا، يطمئن كل منهما على الآخر، ويتعامل فارس بكثير من الشهامة والمروءة مع زميلة وصديقة الدراسة.

وفي أحد الأيام أخبرت حور صديقها فارس عن تعرضها لأزمة مالية كبرى، فلم يتردد في عرض المساعدة عليها، وأرسل إليها مبلغاً كبيراً عبر تحويل بنكي، وتعهدت له بأنها سوف ترد المبلغ فور تحسن ظروفها.

ومع مرور الوقت صدم الشاب برد فعل صديقته حين طلب منها رد الدين، إذ أنكرته كلياً، فأخبرها بهدوء أن لديه ما يثبت ذلك وفق إجراءات التحويل، لكنها أصرت على موقفها ولم ترد الدين، فلجأ إلى القضاء المدني الذي أنصفه وألزمها برد المبلغ.

جاء رد فعل حور عنيفاً بعد الحكم لصالح فارس، وبدلاً من أن تنضبط وتتدارك خطأها في إنكار معروفه معها، تمادت في تصرفاتها وقررت الانتقام منه بطريقة غير قانونية إذ تطاولت عليه في مقاطع فيديو ومنشورات عبر منصات التواصل الاجتماعي واتهمته بالكذب والخداع، وتناقل كثيرون منشوراتها متأثرين بالتفاصيل.

تأثر فارس بموقفها، الذي مس سمعته وكرامته وحياته الخاصة، فحرر ضدها بلاغاً تحول إلى قضية، فجرى التحقيق معهما بشأن الواقعة، ووجها بالأدلة والإثباتات، ثم أحيلت الدعوى إلى محكمة الجزاء التي قضت كذلك لصالحه، وأدانتها بتهمة بالسب والتهديد.

القصة نشرتها النيابة العامة بدبي في إطار زاوية تخصصها للتوعية بعنوان جريمة وعبرة، مؤكدة ضرورة عدم ترجمة الغضب بهذه الطريقة المخالفة للقانون، وعدم استخدام وسائل التواصل للنيل من الآخرين، والإساءة إليه لأن نصوص القانون واضحة، والعدالة تأخذ مجراها حيال كل من يتورط في هذه التجاوزات.