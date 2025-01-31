الامارات | الإمارات مركز الفعاليات والأحداث العالمية في فبراير 2025

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف دولة الإمارات في شهر فبراير المقبل، مجموعة من المؤتمرات والمعارض والأحداث الكبرى التي تجسد مكانتها ودورها المؤثر في رسم مستقبل العديد من القطاعات الحيوية على صعيد المنطقة والعالم.

وتتميز الفعاليات التي تستضيفها دولة الإمارات، بالحضور والمشاركة الإقليمية والدولية الواسعة، ما يعزز مكانتها كوجهة عالمية لسياحة الأعمال والمؤتمرات.

- آيدكس ونافدكس

ويمثل معرضا آيدكس ونافدكس في نسختهما الجديدة 2025، منصة استثنائية لاستعراض أحدث الحلول المبتكرة في 17 قطاعاً رئيساً تشمل المركبات والأنظمة البرية، والطائرات والأنظمة الجوية، والأنظمة غير المأهولة، ما يعكس التقدم الهائل في تقنيات التنقل الذكي والعمليات الذاتية، كما تسلط الأنظمة الملاحية، وأنظمة الرادار، وأنظمة القيادة والسيطرة الضوء على الإمكانات التقنية التي تعيد تشكيل إستراتيجيات الدفاع الحديثة.

ويقام المعرضان في الفترة من 17 إلى 21 فبراير المقبل، في مركز أدنيك أبوظبي، ويعدان من أهم وأبرز الفعاليات العالمية، كونهما يستعرضان أحدث الابتكارات والتقنيات في مجالات الدفاع والأمن، بما يشمل البر والجو والبحر والفضاء.

- الطيران المدني

وتستضيف العاصمة أبوظبي أعمال "الندوة العالمية الرابعة لدعم التنفيذ 2025"، التي ستنظمها الهيئة العامة للطيران المدني، ومنظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، والمعرض المصاحب لها، إلى جانب إطلاق النسخة الأولى من مبادرة "السوق العالمي للطيران المستدام"، وهي إحدى المبادرات الإماراتية المهمة التي تُنظم تحت مظلة "الإيكاو".

وسيُعقد هذا الحدث الدولي خلال الفترة من 10 حتى 12 فبراير المقبل، ومن المتوقع أن يجمع أكثر من 1500 مشارك من ممثلي الدول الأعضاء في منظمة الايكاو والبالغ عددها 193 دولة.

- حوار الحضارات والتسامح

وتنطلق في 19 فبراير المقبل في أبوظبي فعاليات الدورة الثانية من المؤتمر الدولي لحوار الحضارات والتسامح الذي يستعرض رؤى متنوعة حول تأثير تمكين الشباب في تعزيز التسامح.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 100 متحدث من الدول والقطاعات المختلفة، كما يتضمن 25 ورشة عمل تفاعلية، فيما يتوقع أن يستقطب أكثر من 5000 مشارك.

- العالمية للحكومات

تقام في إمارة دبي في الفترة من 11 إلى 13 فبراير 2025 فعاليات الدورة الـ 12 من القمة العالمية للحكومات التي ستشهد مشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية، بالإضافة إلى 140 وفداً حكومياً ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 6000 مشارك.

وتتضمن القمة 21 منتدى عالمياً تبحث التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 200 جلسة تفاعلية، ويتحدث فيها أكثر من 300 شخصية عالمية، إضافة إلى عقد أكثر من 30 طاولة مستديرة واجتماعاً وزارياً، بمشاركة أكثر من 400 وزير، فيما تصدر القمة 30 تقريراً استراتيجياً.

- إيدك دبي 2025

ويستضيف مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 4 إلى 6 فبراير المقبل فعاليات الدورة 29 من مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي "إيدك دبي 2025" الحدث الأكبر من نوعه في المنطقة إذ يستقطب هذا العام أكثر من 66 ألف زائر ومشارك من 155 دولة، و5300 علامة تجارية تقدمها أكثر من 3900 شركة عالمية متخصصة في مستلزمات الأسنان.

- الشارقة لريادة الأعمال

تنطلق يومي الأول والثاني فبراير المقبل فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الشارقة لريادة الأعمال في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، بمشاركة أكثر من 300 متحدث من 45 دولة و150 شركة ناشئة في برنامج حافل يتضمن أكثر من 250 فعالية في 10 مناطق و5 منصات تشمل 45 ورشة عمل ودورة تدريبية، إلى جانب 320 اجتماعاً مع نخبة من المستثمرين بالإضافة إلى عروض أدائية وحفلات موسيقية عالمية.

- اكسبوجر

وتشكل النسخة التاسعة من المهرجان الدولي للتصوير "اكسبوجر" التي تقام في الفترة من 20 إلى 26 فبراير بمقره الجديد بمنطقة الجادة في الشارقة، احتفالاً عالمياً بالسرد البصري حيث يشارك أكثر من 420 مصوراً ومخرجاً ومبدعاً بنحو 3100 عمل فني.

ويحتض الحدث على مدار أسبوع أكثر من 349 فعالية تتضمن معارض فردية وجماعية، وورش عمل يقدمها خبراء في عالم التصوير الفوتوغرافي والسينمائي، وجلسات تقييم للسير الفنية، إلى جانب عرض 58 فيلماً تعكس التنوع العالمي والتميز الفني في عالم السرد البصري.

- أيام الشارقة التراثية

وتنطلق النسخة الـ"22" من أيام الشارقة التراثية التي ينظمها معهد الشارقة للتراث في الفترة من 12 حتى 23 فبراير، بمشاركة أكثر من 26 دولة من بينها دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب مجموعة من الدول العربية والأجنبية.