الامارات | إنقاذ حياة طفلة إماراتية وُلِدَت في الشهر الخامس من الحمل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكن الفريق الطبي في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي، من إنقاذ حياة طفلة إماراتية ولدت في الاسبوع الـ 22 من الحمل (الشهر الخامس)، حيث أقامت 4 أشهر ونصف في العناية المركزة للأطفال الخُدّج، ونظراً لعدم اكتمال نموها، أجرى لها فريق متعدد التخصصات خلال تلك الفترة ست عمليات جراحية، حتى غادرت المستشفى وهي بحالة صحية جيدة وتكمل نموها بشكل طبيعي كغيرها من الأطفال.

وذكر بيان المستشفى حول تفاصيل القصة، أنه عندما دخلت والدة الطفلة سلامة في المخاض المبكر، لم ينجو شقيق سلامة التوأم، حيث كانت الأم تحمل جنينين طفل وطفلة ومع ذلك، بقيت سلامة على قيد الحياة وخرجت بعد أن أمضت أربعة أشهر ونصف في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة.

وأضاف أن سلامة ُلدت في الأسبوع 22.5 فقط بوزن 500 جرام، وعلى مدار الأشهر الأربعة والنصف التالية، كانت حياة سلامة الصغيرة تتأرجح وسط الصعوبات الصحية داخل وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة في مدينة برجيل الطبية ومع ذلك، تغلبت على كل الصعاب بدعم من الفريق الطبي الماهر والمخلص في عمله، وبدعم عائلتها المحبة.

وقالت سينا صالح والدة سلامة، إنها وزوجها يقيمان في منطقة الرويس في منطقة الظفرة، وقد عانت من آلام شديدة في البطن خلال شهرها الخامس من الحمل أثناء زيارتها لمنزل والدها في أبوظبي.

وأضافت: "ذهبت بسرعة إلى قسم الطوارئ في مدينة برجيل الطبية، حيث صُدمت عندما علمت أنني في مرحلة مخاض مبكرة، وحتى الأسبوع الثاني والعشرين وأربعة أيام ، بقيت تحت المراقبة الطبية في المستشفى، تحت إشراف الفريق الطبي متعدد التخصصات هناك"، مشيرة إلى أنها شعرت بالقلق والخوف الشديدين على الطفلين من عدم بقائهما أحياء".

وذكر المستشفى أن الفريق الطبي قام بتقديم المتابعة الحثيثة والدعم اللازم للأم لتأخير الولادة مدة 10 أيام على الأقل لإعطاء فرصة للطفلين باكتمال نموهما قليلاً داخل الرحم، لكن للأسف لم ينجو شقيق سلامة التوأم، أما الطفلة فتشبثت بالحياة.

من جانبه وصف الدكتور عنايات مصدق استشاري طب حديثي الولادة ونائب رئيس القسم في مدينة برجيل الطبية، الحالة الأولية لسلامة بأنها محفوفة بالمخاطر للغاية، قائلا: " ولدت سلامة قبل أوانها بفترة طويلة وكانت رئتيها غير مكتملتين، كما كانت تواجه تحديات طبية متعددة، وكانت أكبر تحدياتنا هي تأمين مجرى الهواء لديها، ووضع استراتيجية للتهوية وإدارة عدم تحملها للتغذية".

واعتمدت رعاية سلامة على نهج طبي متعدد التخصصات، يشمل أطباء وممرضو حديثي الولادة ومعالجو الجهاز التنفسي ومعالجو العلاج الطبيعي ، وأخصائي طب الأطفال في تخصصات الجراحة العامة، وأمراض القلب، وأمراض الرئة، وطب وجراحة العيون، وبعد التغلب على لحظات حرجة مثل الإنعاش والاعتماد على الأكسجين والجراحات المتعددة، بدأت حالة سلامة تستقر ببطء.