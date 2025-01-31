الامارات | 237 مصيدة ذكية لمكافحة "بعوض الشتاء" في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية دبي عن تركيب 237 مصيدة ذكية لمكافحة البعوض والحشرات في مختلف مناطق إمارة دبي، وذلك ضمن جهودها في تطوير منظومة خدمات الصحة العامة، وتعزيز الوقاية الاستباقية وحماية المجتمع من المخاطر التي قد تسببها الحشرات، ومنها حشرة البعوض تزامناً مع الدخول في فصل الشتاء الذي تزداد خلاله معدلات تكاثرها.

وأنجزت البلدية تركيب هذه المصائد في مواقع مختلفة من الإمارة تشمل المناطق السكنية والتجارية والصناعية، وقرب المسطحات المائية، والأسواق، والحدائق، والمرافق العامة، وغيرها.

وتلعب المصائد الجديدة دوراً هاماً في تطبيق منظومة المكافحة المتكاملة لآفات الصحة العامة، وتعزيز مبدأ المكافحة الخضراء من خلال الاستغناء عن الاستخدام المفرط المبيدات، والتنبؤ بالانتشار الحشري، حيث تسهم في الكشف عن مواقع تكاثر البعوض في الإمارة ومكافحته، من خلال تطبيق أحدث التقنيات لرصد ومراقبة انتشار الحشرات الطائرة، وتعزيز فعالية عمليات مكافحتها.

كما تعمل المصائد الذكية لمكافحة البعوض بالاعتماد على الطاقة الشمسية النظيفة، وتتميز بقدرتها على الرصد الحشري على مدار الساعة، وإعطاء تصور واضح للانتشار الحشري في إمارة دبي، وبالتالي تسهم في المكافحة الوقائية الفعّالة للصحة العامة.

وتنفذ بلدية دبي خططاً متكاملة لمتابعة عمليات التعقيم ومكافحة آفات الصحة العامة على مستوى الإمارة، كجزء من جهودها في تعزيز منظومة الصحة والسلامة، وتوفير الحماية والوقاية الاستباقية للمجتمع من مخاطر الصحة العامة، بما يسهم في جعل دبي أكثر جاذبية واستدامة وجَودة للحياة في كل يوم.

من جهتها، أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن تكثيف حملاتها لرصد وتقصي آفات الصحة العامة في جميع مناطق مدينة الشارقة، تماشياً مع جهودها المستمرة وحملاتها المتواصلة لمكافحة الآفات، وتوفير خدمات شاملة ومتميزة للقاطنين بالمدينة بما يتضمن ذلك الارتقاء بالمعايير الصحية والبيئية، باستخدام مختلف الوسائل للحد من تكاثر الآفات والبعوض.

وأكد مدير إدارة الرقابة والسلامة الصحية، جمال المازمي، أن بلدية مدينة الشارقة قامت بتركيب 90 مصيدة ذكية لمكافحة البعوض منتشرة في مختلف مناطق مدينة الشارقة، تم تثبيتها في المواقع السكنية والحدائق العامة وغيرها، بهدف مكافحة البعوض ومراقبة نشاطه، لتوفير بيئة صحية للسكان ومرتادي المواقع العامة وجعلها خالية من البعوض الناقل للأمراض، ما يساهم في تعزيز صحة وسلامة أفراد المجتمع.

وأوضح المازمي أن مصائد البعوض الذكية تعمل بالطاقة الشمية على مدار الساعة لمكافحة البعوض ومراقبته ورصده بصورة دائمة بما يضمن فعالية عملها، كما تقوم الفرق المعنية بالبلدية بمتابعة هذه المصائد عن طريق نظام خاص عبر الأقمار الصناعية من خلال أخصائيين مدربين ومؤهلين، مشيراً إلى أن البلدية تتابع عمل وأداء هذه المصائد بصورة دائمة وفي حال رصد قراءات عالية لانتشار البعوض يتم إرسال فرق مختصة لمكافحته ومتابعة الموقع لحين الانتهاء من الإصابة.

ونوّه مدير إدارة الرقابة والسلامة الصحية إلى أن البلدية وضعت آلية عمل ذات معايير ونظم علمية عالية لأعمال المكافحة ووفرت كامل الإمكانيات والكوادر المتخصصة، بهدف تعزيز منظومة الصحة العامة والحفاظ على البيئة، والحد من الأضرار الناتجة عن انتشار الآفات أو الحشرات، مشيراً إلى أن أعمال المكافحة تتم وفق خطط شاملة وباستخدام معدات وأدوات حديثة ومتطورة، لأداء المهام منها المصائد ومكائن الرش الضبابي والرش الرذاذي متناهي الصغر لمعالجة الأطوار الطائرة.