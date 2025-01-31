الامارات | الإمارات تعزي وتتضامن مع الهند في حادثة التدافع

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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعزي وتتضامن مع الهند في حادثة التدافع والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية الهند الصديقة، في ضحايا حادثة التدافع في ولاية أوتار براديش، خلال مهرجان كومبه ميلا الديني، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص.
وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها، عن خالص تعازي دولة الإمارات ومواساتها إلى الحكومة الهندية والشعب الهندي الصديق، وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل، وعن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
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