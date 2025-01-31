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الامارات | الإمارات تعزي وتتضامن مع الهند في حادثة التدافع

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أبوظبي ـ وام 0 تبليغ

  • الامارات | الإمارات تعزي وتتضامن مع الهند في حادثة التدافع 1/2
  • الامارات | الإمارات تعزي وتتضامن مع الهند في حادثة التدافع 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية الهند الصديقة، في ضحايا حادثة التدافع في ولاية أوتار براديش، خلال مهرجان كومبه ميلا الديني، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها، عن خالص تعازي دولة الإمارات ومواساتها إلى الحكومة الهندية والشعب الهندي الصديق، وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل، وعن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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