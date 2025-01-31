أمطار الخير على مناطق في الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق في الدولة ، صباح اليوم، مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة.

وشهدت مناطق في رأس الخيمة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة منها الجير ووادي شعم.وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة إكس.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية مع فرصة سقوط أمطار، وانخفاض في درجات الحرارة، ورطب ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً على البحر ومثيرة للغبار على اليابسة.