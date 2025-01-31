الامارات | حمدان بن محمد: الإمارات ستبقى مصدر إشعاع لعلم يخدم البشرية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ثمّن سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء، الجهود المتميزة التي بذلها فريق مركز محمد بن راشد للفضاء، في تحقيق نجاح جديد يضاف إلى سجل الإنجازات الوطنية في مجال تقنيات الفضاء، وذلك بإطلاق القمر الاصطناعي «محمد بن زايد سات».

وأكد سموّه أن هذا الإنجاز يعكس الرؤية الطموحة لدولة الإمارات في تعزيز موقعها الريادي، ضمن الدول المتقدمة في علوم وتقنيات الفضاء، مشيداً سموّه بروح الإبداع والتفاني التي يتميز بها فريق العمل، وإسهامه في ترجمة طموحات القيادة الرشيدة إلى واقع ملموس.

جاء ذلك خلال استقبال سموّه وفداً من مركز محمد بن راشد للفضاء، بحضور وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عمر بن سلطان العلماء، ووزير دولة لشؤون الشباب، الدكتور سلطان النيادي، ونائب رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء، الفريق طلال حميد بالهول الفلاسي، ورئيس مجلس إدارة المركز، حمد عبيد المنصوري، ومدير عام المركز، سالم حميد المري، وأعضاء مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء، وفريق مهمة القمر الاصطناعي «محمد بن زايد سات».

وقال سموّه: «فخور بما قدّمه فريق مركز محمد بن راشد للفضاء من مهارات في تطوير هذا القمر الاصطناعي بأيادٍ إماراتية.. تفانيهم وإصرارهم يعكس رؤيتنا الوطنية الهادفة إلى تمكين الكفاءات الإماراتية، وتعزيز دورها في رسم مستقبل قطاع الفضاء العالمي».

وأشار سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى الأهداف الطموحة التي يمثلها القمر الاصطناعي، قائلاً: «هذه المهمة هي جزء من استراتيجيتنا الطموحة لتعزيز استدامة قطاع الفضاء، وبناء اقتصاد معرفي متقدم، وبدعم قيادتنا الرشيدة سنواصل العمل على تحقيق المزيد من النجاحات التي تضع الإمارات في صدارة الدول المبتكِرة والمستدامة».

وأضاف سموّه: «هذه المهمة ستتلوها إنجازات جديدة في مجال الفضاء.. سنواصل تقديم إسهامات علمية بالتعاون مع المجتمع العلمي العالمي لإثراء معرفة البشرية، وستبقى الإمارات مصدر إشعاع لعلمٍ يخدم البشرية، ويبث الأمل بمستقبل أفضل».

وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «استقبلنا فريق مركز محمد بن راشد للفضاء، وفريق مهمة القمر الاصطناعي (محمد بن زايد سات).. شباب نفخر بهم وبجهودهم التي قادت لتطوير القمر الأكثر تطوراً على مستوى المنطقة بأيدٍ إماراتية.. بهذه الكفاءات والعقول المبدعة، واثقون بقدرتنا على تحقيق المزيد من الإنجازات في قطاع الفضاء، وترك بصمات واضحة تخدم المجتمع العلمي العالمي، وتسهم في صنع مستقبل أفضل للإنسان».

وأضاف سموه: «شعارنا باختصار لا مستحيل في الإمارات.. لا مستحيل على أبناء الإمارات».

من جانبه، قدّم فريق المهمة لسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم تفاصيل تطوير القمر الاصطناعي «محمد بن زايد سات» بأيادٍ إماراتية، والتحديات التي واجهت توطين الصناعة المحلية، وكيفية التغلب عليها عبر التعاون مع الشركات الوطنية، وقد نجح الفريق في تحقيق المواصفات والمعايير المطلوبة لقطاع الفضاء من خلال شراكات مع شركات محلية، مثل ستراتا، وفالكون، وهالكون، والإمارات العالمية للألمنيوم، وركفورد زيليركس، و«إي بي آي»، وقد أسفر هذا التعاون عن تصنيع 90% من الهيكل الميكانيكي، ومعظم الوحدات الإلكترونية للقمر الاصطناعي، داخل الإمارات.

وقال نائب رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء، الفريق طلال حميد بالهول: «نتقدم بجزيل الشكر لسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على دعمه اللامحدود لجهود مركز محمد بن راشد للفضاء، الذي كان له الأثر الكبير في تحقيق هذا الإنجاز الوطني».

وأضاف: «إن هذا الدعم يعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز ريادة دولة الإمارات في قطاع الفضاء، وتمكين الكفاءات الوطنية لتكون جزءاً من هذا المسار الطموح، وسنواصل بفضل هذه الرؤية الملهمة، العمل بجد وإصرار، لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تعزز من مكانة الإمارات على خريطة الدول المتقدمة في علوم وتقنيات الفضاء، وستعمل مهمة (محمد بن زايد سات) على تعزيز جهود برنامج الإمارات الوطني للفضاء، من خلال توفير بيانات وتقنيات تُسهم في خدمة مجالات مختلفة داخل الإمارات وحول العالم».

وقال رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء، حمد عبيد المنصوري، إن «لقاء سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم يُعدّ تكريماً لجهود فريق المركز، ودعماً كبيراً لمسيرتنا نحو تحقيق المزيد من الإنجازات النوعية في قطاع الفضاء، إن هذه الإنجازات ليست مجرد خطوات تقنية، بل تعبير عن رؤية وطنية تسعى إلى تمكين العقول الإماراتية الشابة، وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار والاستدامة في علوم الفضاء».

وأضاف: «يمثل إطلاق القمر الاصطناعي (محمد بن زايد سات) مرحلة متقدمة في طموحاتنا بمجال تقنيات الفضاء، ويعكس التعاون والتكامل بين مختلف فرق العمل، الذين نفخر بإبداعهم وقدرتهم على تحقيق الأهداف المرسومة بدقة واحترافية، كما أننا ملتزمون بمواصلة البناء على هذه النجاحات لتلبية تطلعات قيادتنا الرشيدة ورؤية الإمارات للمستقبل».

من جانبه، قال مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، سالم حميد المري: «نتوجّه بخالص الشكر والامتنان إلى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لدعمه المتواصل واهتمامه الكبير، وهذا اللقاء يعكس حرص سموّه على متابعة الإنجازات الوطنية في مجال الفضاء، (محمد بن زايد سات) هو نتاج عمل دؤوب وتفانٍ من الكوادر الوطنية التي تؤمن بأهمية دورها في تحقيق رؤية الإمارات في أن تكون من بين الدول الرائدة في مجال علوم وتقنيات الفضاء».

ولي عهد دبي:

. مهمة «محمد بن زايد سات» هي جزء من استراتيجيتنا الطموحة لتعزيز استدامة قطاع الفضاء.

. فخور بما قدمه فريق مركز محمد بن راشد للفضاء من مهارات في تطوير هذا القمر الاصطناعي بأيادٍ إماراتية.