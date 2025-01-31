الامارات | الدولة تتأثر بمنخفض جوي غداً.. وفرصة لسقوط أمطار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الدولة ستتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، اليوم وغداً، يتبعه منخفض جوي متعمق آخر مصحوب بكتلة هوائية باردة يوم الأحد.

وذكرت أن هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، على فترات، على بعض المناطق الشمالية والشرقية، مع انخفاض في درجات الحرارة.

كما توقع أن يشهد يوم الأحد المقبل حتى صباح الإثنين المقبل سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على المناطق الساحلية، وغزيرة أحياناً على المناطق الشمالية والشرقية، وانخفاض درجات الحرارة، وتجمد المياه صباحاً على الجبال، واحتمال سقوط حبات برد صغيرة على مناطق محدودة. وأشار إلى أن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وقد تكون مثيرة للغبار والأتربة على اليابسة، ويكون البحر مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيفاً إلى متوسط الموج، ويضطرب أحياناً.