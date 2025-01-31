الامارات | فريق طلابي إماراتي يفوز بمنحة رائد الفضاء آل وردن إنديفور

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن معرض ومؤتمر الصحة العربي فوز الفريق الإماراتي «المهمة 23» بمنحة تحمل اسم رائد الفضاء آل وردن إنديفور.

وأعلن عن الفريق الإماراتي الفائز في احتفال أُقيم ضمن فعاليات المعرض، وهو يتألف من أربعة طلاب ومدرس: حمد كانو، وآمنة محمود، وعلياء الشعفار، ونورا الفردان، ومعلم العلوم هايلي روبرتس من مدرسة ريبتون دبي.

ويستعد الفريق لبدء رحلة تدريبية تمتد لـ10 أيام في الولايات المتحدة الأميركية، ستتوّج بزيارتهم إلى معسكر الفضاء الأميركي ووكالة «ناسا» بمركز الصواريخ في هانتسفيل، ألاباما.

حضر حفل التتويج المؤسس والرئيس التنفيذي لمنحة إنديفور، توم كالمان، ومدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، سالم حميد المري، ورائد الفضاء السابق في وكالة «ناسا»، الدكتور سكوت إي بارازينسكي، ورئيس شركة إنفورما ماركتس في الشرق الأوسط والهند وتركيا وإفريقيا، بيتر هول، وسفيرة الولايات المتحدة لدى الإمارات، مارتينا سترونغ.

وتُعد منحة آل وردن إنديفور فرصة فريدة من نوعها تمنح للطلاب الشغوفين بالفضاء والعلوم، حيث تسهم هذه المنحة في تقديم تجربة تعليمية غنية وفريدة تمنح المشاركين فرصاً لتطوير مهاراتهم واكتساب خبرات عملية ضمن بيئة دولية متنوّعة ومحفزة، وبمثابة جسر يربط بين الأحلام العلمية والواقعية العملية في مجال الفضاء، وقال الرئيس التنفيذي لمنحة إنديفور، توم كالمان، إن هذه المهمة الرابعة من دولة الإمارات، حيث بدأت بفكرة في عام 2019 حينما زار الإمارات مع آل وردن وتم إطلاق البرنامج.

وفي عملية اختيار دقيقة، نال فريق «المهمة 23» شرف الحصول على المنحة بعد تقديم مقطع فيديو لمدة ثلاث دقائق، شرح فيه أهمية تقاطع الفضاء والطب وأفكارهم الرائدة حول هذا الموضوع، وتهدف المنحة إلى إبراز التزام معرض الصحة العربي بالجمع بين التعليم والابتكار في العلوم الصحية واستكشاف الفضاء.

وتتضمن التجربة مرحلتين، تبدأ بجولة تعريفية لصناعات الطيران والفضاء في واشنطن العاصمة، يليها إقامة لمدة أسبوع في معسكر الفضاء الأميركي ومركز الصواريخ التابع لوكالة «ناسا»، وخلال البرنامج سيشارك الفريق في سلسلة من التمارين المكثفة، تشمل تدريبات رواد الفضاء، والتحديات الهندسية، وأنشطة بناء الفريق، وتنتهي بمهمة محاكاة

فضائية بقيادة رواد فضاء بارزين مثل العميد تشارلي ديوك، العضو في مهمة أبولو 16، والكولونيل مايك بلومفيلد، الطيار الذي قاد مكوك «ناسا» ثلاث مرات.

وأكد بيتر هول أهمية تعزيز المنح الدراسية في دعم الجيل القادم من القادة الإماراتيين، مسلطاً الضوء على الفرص الفريدة لتحقيق التوازن بين علوم الحياة واستكشاف الفضاء، وأضاف هول أن معرض ومؤتمر الصحة العربي يسعى إلى توسيع الرؤية التقليدية للرعاية الصحية التي أصبحت تتعدى المستشفيات والمختبرات، حيث إن استكشاف الفضاء يوفر رؤى جديدة لعلوم الحياة والمرونة البشرية والابتكار الطبي.

وأشار إلى أن الطلاب الإماراتيين سيكونون في مقدمة الجهود لتعزيز الفهم العلمي للحياة وتطويره، يُذكر أن هذه المنحة الدراسية، التي سميت تكريماً لرائد الفضاء أبولو 15 آل وردن، تقدم للطلاب المهتمين بالفضاء والعلوم والاستكشاف الفرصة للمشاركة في تجربة تعليمية غامرة، ما يساعدهم على بناء المهارات واكتساب الخبرة العملية في بيئة دولية متنوّعة.