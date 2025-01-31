الامارات | الإمارات تعزّي الولايات المتحدة في ضحايا الطائرة والهليكوبتر

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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعزّي الولايات المتحدة في ضحايا الطائرة والهليكوبتر والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع الولايات المتحدة الأميركية، وقدّمت صادق تعازيها في ضحايا حادث تصادم طائرة هليكوبتر عسكرية مع طائرة ركاب مدنية في أجواء العاصمة واشنطن، ما أسفر عن مقتل عشرات من ركاب الطائرتين.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن خالص التعازي والمواساة للولايات المتحدة ولشعبها الصديق، ولأهالي ضحايا هذا المصاب الأليم.
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