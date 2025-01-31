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الامارات | الإمارات تعزّي الولايات المتحدة في ضحايا الطائرة والهليكوبتر

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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  • الامارات | الإمارات تعزّي الولايات المتحدة في ضحايا الطائرة والهليكوبتر 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع الولايات المتحدة الأميركية، وقدّمت صادق تعازيها في ضحايا حادث تصادم طائرة هليكوبتر عسكرية مع طائرة ركاب مدنية في أجواء العاصمة واشنطن، ما أسفر عن مقتل عشرات من ركاب الطائرتين.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن خالص التعازي والمواساة للولايات المتحدة ولشعبها الصديق، ولأهالي ضحايا هذا المصاب الأليم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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