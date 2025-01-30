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رئيس الدولة يزور أحمد خليفة السويدي في منزله في أبوظبي

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  • رئيس الدولة يزور أحمد خليفة السويدي في منزله في أبوظبي 1/3
  • رئيس الدولة يزور أحمد خليفة السويدي في منزله في أبوظبي 2/3
  • رئيس الدولة يزور أحمد خليفة السويدي في منزله في أبوظبي 3/3

ابوظبي - سيف اليزيد - زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، معالي أحمد خليفة السويدي، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، في منزله في أبوظبي، واطمأن سموه على صحته.

وتبادل سموه الأحاديث الودية مع معالي السويدي وأفراد أسرته والحضور الذين رحبوا بسموه، مُعربين عن سعادتهم بزيارته، وتقديرهم لحرصه الدائم على التواصل مع أبناء الوطن، واهتمامه بتعزيز القيم الاجتماعية الأصيلة التي يتميز بها مجتمع دولة الإمارات. 

رافق سموه، خلال الزيارة كل من، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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