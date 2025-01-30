حمدان بن زايد يشهد ختام منافسات مهرجان الظفرة ويتوج الفائزين في مزاينة الإبل

ابوظبي - سيف اليزيد - شهد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ختام منافسات الدورة الـ 18 من مهرجان الظفرة، وتوج الفائزين في "مزاينة الإبل" بالمهرجان.

وكتب سموه، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "شهدنا اليوم ختام منافسات الدورة الـ 18 من مهرجان الظفرة، وتوجنا الفائزين في "مزاينة الإبل" بالمهرجان الذي يعد المنصة الأكبر لصون التراث المتعلق بالإبل كما يسهم في المحافظة على أصالة العادات والتقاليد الإماراتية".

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان "نبارك للفائزين ونشكر جهود اللجنة المنظمة والشركاء والداعمين لإنجاح هذا المهرجان الذي يمثل ملتقى لأبناء الإمارات ودول الخليج العربية".