الامارات | "إقامة دبي" تُكرّم عمالا ساهموا في إنجاح مهلة تسوية الأوضاع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في خطوة تقديرية للجهود المبذولة خلال مهلة تسوية أوضاع مخالفي الإقامة، قامت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي بتكريم العمال الذين لعبوا دورًا حيويًا في إنجاح المهلة. حيث قام بالتكريم اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، الذي أعرب عن شكره وتقديره للجهود التي بذلها العمال لضمان تحقيق الأهداف المنشودة للمهلة.

وأكد اللواء عبيد أن التكريم يأتي في إطار التقدير المستمر لجهود العمال ودورهم المحوري في دعم عمليات إقامة دبي. وأشار إلى أن العمال يمثلون ركيزة أساسية في إنجاح مثل هذه الحملات الإنسانية التي تهدف إلى تحسين حياة الأفراد والمجتمع بشكل عام.

وأضاف اللواء عبيد مهير بن سرور قائلًا: "إن مهلة تسوية أوضاع مخالفي الإقامة ليست فقط فرصة للأفراد لتصحيح أوضاعهم، بل هي فرصة لتعزيز التعاون المجتمعي والإنساني، والعمال كانوا العنصر الأساسي في تحقيق هذا النجاح الكبير. بفضل جهودهم، تمكنا من تقديم خدمات متميزة وسلسة لآلاف الأفراد الذين استغلوا المهلة لتصحيح أوضاعهم."

كما أكد اللواء عبيد على التزام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بمواصلة تقديم الدعم الكامل للعمال وتوفير بيئة عمل آمنة وداعمة لضمان استمرار تقديم الخدمات بجودة عالية وتحقيق رؤية دبي في أن تكون مدينة آمنة للجميع.

وفي ختام الحفل، تم توزيع شهادات تقدير على العمال المكرمين تقديرًا لدورهم الكبير في نجاح المهلة، وتم التأكيد على أن هذه المبادرة تأتي في سياق التزام الإدارة بتحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز الاستقرار المجتمعي، وتوفير بيئة آمنة لجميع المقيمين والزوار، وتسهيل الإجراءات لتحقيق تجربة متكاملة للمستخدمين. وتواصل الإدارة جهودها في دعم جميع العاملين، وتطوير قدراتهم لتحقيق التميز المؤسسي وتلبية تطلعات القيادة الرشيدة في بناء مجتمع يتسم بالأمان والاستدامة والتعاون.