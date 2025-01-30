الامارات | مع تطبيق التعرفة الجديدة.. تعرف إلى مواعيد وأسعار بوابات "سالك" في الأيام العادية ورمضان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبدأ شركة سالك غداً، تطبيق نظام التسعير المروري المتغير عبر جميع بوابات سالك، وذلك بهدف تحسين تدفق الحركة المرورية وتوفير تجربة استخدام أكثر كفاءة للطرق لمستخدمي السيارات في دبي.

ووفقاً للنظام الجديد، ستكون التعرفة المرورية المتغيرة على النحو التالي طوال أيام السنة، باستثناء شهر رمضان المبارك:

ساعات الذروة (6:00 صباحاً – 10:00 صباحاً و4:00 مساءً – 8:00 مساءً): 6 دراهم لكل عبور.

خارج أوقات الذروة (10:00 صباحاً – 4:00 مساءً و8:00 مساءً – 1:00 صباحاً): 4 دراهم لكل عبور.

أوقات الليل المتأخر (1:00 صباحاً – 6:00 صباحاً طوال الأسبوع): لا توجد تعرفة.

أيام الأحد (باستثناء الإجازات الرسمية والمناسبات): 4 دراهم طوال اليوم، بما في ذلك ساعات الذروة وخارج الذروة، باستثناء أوقات الليل المتأخر.

أما بالنسبة لمواعيد شهر رمضان المبارك، فسيتم تعديل جدول التسعير المتغير بما يتماشى مع تغير أنماط السفر على النحو التالي:

ساعات الذروة (9:00 صباحاً – 5:00 مساءً): 6 دراهم لكل عبور.

خارج أوقات الذروة (7:00 صباحاً – 9:00 صباحاً و5:00 مساءً – 2:00 صباحاً): 4 دراهم لكل عبور.

أوقات الليل المتأخر (2:00 صباحاً – 7:00 صباحاً): لا توجد تعرفة.

وأوضحت شركة "سالك"، أنه لا يوجد أي تغيير في طريقة احتساب الرسوم عند عبور بوابات "الصفا شمال" و"الصفا جنوب" و"الممزر شمال" و"الممزر جنوب" في اتجاه واحد خلال ساعة واحدة، حيث سيتم احتساب الرسوم مرة واحدة فقط.