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«التغير المناخي والبيئة» تؤكد خلو أسواق الدولة من منتجات كوكاكولا تحتوي على مستويات غير اعتيادية من الكلورات

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«التغير المناخي والبيئة» تؤكد خلو أسواق الدولة من منتجات كوكاكولا تحتوي على مستويات غير اعتيادية من الكلورات

ابوظبي - سيف اليزيد - أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع السلطات الرقابية المحلية خلو أسواق الدولة من منتجات كوكاكولا التي تحتوي على مستويات غير اعتيادية من الكلورات، وأن جميع المنتجات المشار إليها والمتداولة في الأسواق المحلية آمنة ومطابقة لاشتراطات ومعايير السلامة الغذائية في الإمارات.
يأتي ذلك في إطار متابعة ما تداولته وسائل الإعلام عن قيام شركة "كوكاكولا يوروباسيفيك"، بسحب بعض المنتجات التي تم تصنيعها في موقع الشركة في بلجيكا.
وأكدت إن المنتجات المتداولة في أسواق الإمارات غير خاضعة لهذا السحب، حيث يتم إنتاجها محلياً في مصانع كوكاكولا للتعبئة الكائنة في إمارة أبوظبي.
وتجدد الوزارة تأكيد التزامها المستمر بمراقبة سلامة الأغذية وحماية صحة المستهلكين، من خلال التنسيق الدائم مع جميع الجهات المعنية.

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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