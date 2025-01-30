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الامارات | شرطة أبوظبي تحذر من خطورة التوقف الخاطئ على جانبي الطريق

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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  • الامارات | شرطة أبوظبي تحذر من خطورة التوقف الخاطئ على جانبي الطريق 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت شرطة أبوظبي السائقين من مخاطر الوقوف العشوائي على جانبي الطرق ، حيث رصدت توقف بعض سائقي الشاحنات والحافلات لأداء الصلوات على جانبي الطريق، ما يهدد سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، وعرقلة حركة السير والتسبب  في وقوع حوادث مرورية خصوصًا في أوقات الذروة المسائية.

ودعت مديرية المرور والدوريات الأمنية ملاك المركبات الثقيلة والشاحنات والحافلات وأصحاب الشركات ومسؤولي توزيع باصات العمال إلى تنبيه السائقين على ضرورة الالتزام بعدم الوقوف العشوائي على الطرق، والابتعاد عن أي سلوكيات غير حضارية، والتوجه إلى المساجد القريبة أو المصليات المخصصة، أو المناطق الآمنة لأداء الصلوات.

وذكرت أنه يتم تطبيق  المادة 62 في  قانون السير والمرور الاتحادي  والتي تحظر إيقاف المركبات عند مفترقات ومنعطفات الطرق،  ومخالفتها 500 درهم، والمادة رقم 70 من قانون السير والمرور الاتحادي والتي تنص على أن مخالفة عدم التزام سائقي المركبات بعلامات وإرشادات المرور قيمتها 500 درهم.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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