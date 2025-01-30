الامارات | "الدولة" تتأثر بمنخفض جوي مع سقوط أمطار وتراجع الحرارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد أن الدولة تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يومي الجمعة والسبت، يتبعه منخفض جوي متعمق آخر مصحوباً بكتلة هوائية باردة يوم الأحد.

وذكر في نشرته لأحوال الطقس يومي الجمعة والسبت، أن هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات على بعض المناطق الشمالية والشرقية، وانخفاض في درجات الحرارة.

كما توقع أن يشهد يوم الأحد المقبل وحتى صباح الإثنين المقبل، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على المناطق الساحلية وغزيرة أحياناً على المناطق الشمالية والشرقية، وانخفاض درجات الحرارة وتجمد المياه صباحاً على الجبال، واحتمال سقوط حبات برد صغيرة على مناطق محدودة.

وأشار إلى أن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً قد تكون مثيرة للغبار والأتربة على اليابسة، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب في بحر عمان.