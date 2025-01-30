حالة جوية من الجمعة إلى الاثنين

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي) أفاد المركز الوطني للأرصاد بوجود حالة جوية من الجمعة 31 يناير إلى نهار الاثنين 3 فبراير 2025، حيث تتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يومي الجمعة والسبت يتبعه منخفض جوي متعمق آخر مصحوباً بكتلة هوائية باردة يوم الأحد، ويومي الجمعة والسبت تكون هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات على بعض المناطق الشمالية والشرقية.. مع انخفاض في درجات الحرارة.

وتابع المركز أنه من الأحد حتى صباح الإثنين، يتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على المناطق الساحلية وغزيرة أحياناً على المناطق الشمالية والشرقية.. وانخفاض درجات الحرارة وتجمد المياه صباحاً على الجبال، مع احتمال سقوط حبات برد صغيرة على مناطق محدودة.

وأشار المركز في تقريره عن الحالة بأن حركة الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً قد تكون مثيرة للغبار والأتربة على اليابسة، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب في بحر عمان.

ووفقاً للنشرة اليومية الصادرة عن المركز ساد اليوم طقس رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع ضباب أو ضباب خفيف – وطقس صحو إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ليلاً.. والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.، وكانت أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 5.3 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 05:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات

ويتوقع المركز أن يسود غداً طقس رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية – صحو إلى غائم جزئي وغائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية مع فرصة سقوط أمطار، وانخفاض في درجات الحرارة.. والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً على البحر ومثيرة للغبار على اليابسة وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س... والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحيانا مع السحب في بحر عمان.