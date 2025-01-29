سعود بن صقر ونهيان بن مبارك يعزيان في وفاة محمد الشامسي

ابوظبي - سيف اليزيد - رأس الخيمة (وام)

قدّم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أمس، واجب العزاء في وفاة محمد عيسى العلي الشامسي.

وأعرب سموه، خلال تقديمه واجب العزاء في منطقة سيح البريرات برأس الخيمة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

كما قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له السفير السابق محمد عيسى العلي الشامسي.

وأعرب الشيخ نهيان بن مبارك، خلال زيارة مجلس العزاء في سيح البريرات برأس الخيمة، عن خالص التعازي والمواساة إلى كل من الفريق «م» محمد عبدالرحيم العلي، ونعمان عيسى العلي الشامسي، وإلى نجلي الفقيد المهندس نبيل محمد العلي، ونجيب محمد العلي المدير التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي وذوي الفقيد، داعياً الله عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ أحمد بن حميد بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الخليج القابضة، وعدد من الشخصيات والمسؤولين، وجمع من المعزين.