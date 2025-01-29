الامارات | جامعة العين تقدم منحا كاملة للمواطنين لدراسة بكالوريوس الصيدلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جامعة العين عن شراكة استراتيجية مع برنامج "نافس" تقدم بموجبها منحا دراسية كاملة للمواطنين لدراسة بكالوريوس العلوم في الصيدلة.

تأتي هذه الشراكة مع "نافس" في سياق الجهود الوطنية لجامعة العين لدعم الكفاءات الإماراتية وتزويدهم بالمهارات اللازمة لدفع عجلة التطوير في القطاع الصحي.

وأعرب الدكتور نور الدين عطاطرة، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة العين، عن فخر الجامعة بتعاونها مع "نافس"، مؤكداً أن هذا المشروع يعكس رؤية الجامعة في تقديم برامج أكاديمية مبتكرة ومتطورة ومواكبة لرؤية التعليم في دولة الإمارات.

وقال : "نحن ملتزمون بتوفير الفرص التعليمية للمواطنين ودعمهم لتحقيق طموحاتهم، بما يتماشى مع أهداف القيادة الرشيدة ورؤية الإمارات المستقبلية".

من جهته، أوضح الدكتور محمد غطاس، عميد كلية الصيدلة بجامعة العين أن برنامج بكالوريوس العلوم في الصيدلة بجامعة العين يتميز بحصوله على الاعتماد الدولي من مجلس اعتماد التعليم الصيدلاني (ACPE)، وبمواكبته لأعلى المعايير الأكاديمية والعلمية المعتمدة دولياً ومن خلال هذا التعاون مع برنامج 'نافس' نطمح إلى استقطاب الطلبة المواطنين ودعمهم ليصبحوا رواداً في مجال الصيدلة، بما يسهم في تعزيز القطاع الصحي في الدولة.