حمدان بن محمد يستقبل وزير الشؤون الخارجية الهندي

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، معالي الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، وزير الشؤون الخارجية الهندي.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «استقبلت اليوم معالي الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، وزير الشؤون الخارجية الهندي، حيث بحثنا سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بلدينا وشعبينا الصديقين على مختلف المستويات».

وأضاف سموه: «كما ناقشنا خلال اللقاء المستجدات الإقليمية والدولية، وسعدت بتلقي دعوة من دولة رئيس وزراء الهند لزيارة بلاده في أبريل المقبل».

واختتم سموه: «فخورون بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الإماراتية-الهندية، في ظل روابط الصداقة المتينة التي تجمع بين قيادتي البلدين، وهذه العلاقات تمثل اليوم نموذجاً رائداً للعلاقات الثنائية التي تدعم منظومة التعاون والاستقرار الإقليمي والدولي».