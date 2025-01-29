الامارات | "إسعاف دبي" تستعرض أحدث ابتكاراتها الرقمية في معرض الصحة العربي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، عن أحدث ابتكارتها الرقمية في مجال الخدمات الطارئة والتدريب، خلال مشاركتها في النسخة الخمسين، لمعرض ومؤتمر الصحة العربي 2025 الذي يعقد في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 27 إلى 30 يناير الجاري.

واستعرضت المؤسسة، مجموعة من الحلول الرقمية المتطورة في ثلاث منصات تفاعلية موزعة في أرجاء المعرض، بهدف تعريف زوار الحدث الذي يُعد من أبرز المعارض الصحية على مستوى المنطقة بالحلول الرقمية التي تتبناها لتعزيز منظومة الإسعاف الطارئ وسرعة الاستجابة وإسعاد المتعاملين.

وقال مشعل عبد الكريم جلفار المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، إن المؤسسة تسعى لتوظيف كل الإمكانات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي لمواكبة رؤية وتوجهات حكومة دبي وجهودها المستمرة نحو الريادة وجعل الإمارة وجهة عالمية للرعاية الصحية.

وأضاف جلفار، أن مشاركة المؤسسة في معرض ومؤتمر الصحة العربي هذا العام، تأتي انعكاسًا لهذه الرؤية حيث تعرض ثلاث منصات أحدث التطورات التكنولوجية التي تبنتها المؤسسة لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة وتشمل هذه المنصات النظام المتكامل للرعاية الطبية الطارئة وبرنامج محرك تحليلات الذكاءالاصطناعي وبرنامج الذكاء الاصطناعي التوليدي للإسعافات الأولية.

وأوضح أن المؤسسة شاركت بتطبيق المؤسسة الرئيسي المتوفر على متجري أبل وأندرويد، ضمن منصة هيئة الصحة في دبي، مشيراً إلى التعاون المشترك بين اسعاف دبي وهيئة الصحة بدبي والذي يعكس سعيهما إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية، لترسيخ مكانة إمارة دبي مدينة عالمية تلتزم بتطبيق أعلى معايير الخدمات الصحية .

ووصف معرض الصحة العربي بأنه فرصة للمشاركين من القطاع الصحي، لتوسيع نطاق الشراكات والأعمال مع مختلف الجهات محليا وإقليميا وعالميا والاطلاع على أفضل الأفكار والممارسات في مجال الرعاية الصحية مع وجود نخبة من رواد هذا القطاع .