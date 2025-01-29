محمد بن راشد يزور معرض الصحة العربي بدبي

ابوظبي - سيف اليزيد - زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، معرض الصحة العربي اليوم بدبي.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «أثناء زيارة معرض الصحة العربي اليوم بدبي. أكمل المعرض خمسين عاماً.. وفي دورته الخمسين شاركت فيه وفود من 180 دولة.. بالإضافة لـ3800 شركة تخصصية».

وأضاف سموه: «نشكر كل من بنى ثقته عبر خمسين عاماً في دبي والإمارات.. وندعم كل مبادرة تطور من صحة الإنسان وتحسن الخدمات المقدمة له.. ونتمنى للمعرض خمسين عاماً قادمة من التطور والتقدم والنجاح».