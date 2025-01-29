الامارات | هل البيانات التفصيلية مُلزمة في عقد العمل؟.. "الموارد البشرية" توضّح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه من الضروري إدراج كافة البيانات التفصيلية في عرض العمل، مثل: نوع العقد، الأجر (شهري، يومي، أو بالعمولة)، وعدد أيام الإجازة الأسبوعية، وفترة الإنذار، وأية شروط أخرى، مشيرة إلى ضرورة أن يكون عرض العمل مطابقاً لعقد العمل.

وذكرت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أن هناك عدداً من المستندات المطلوبة لإصدار عرض عمل جديد، تتمثل في: صورة من جواز السفر (صالحة لأكثر من 6 أشهر)، وبطاقة التوقيع الإلكتروني الأصلية (للمالك / المخول بالتوقيع)، وصورة من بطاقة اعتماد التوقيع (توضح رقم المنشأة في وزارة الموارد البشرية والتوطين)، وتفاصيل الأجر بما في ذلك الأجر الأساسي، البدلات، الشروط ونوع العقد، فضلاً عن صورة من إلغاء تصريح العمل أقل من 90 يومًا *في حالة تصريح الانتقال.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن تقديم أكثر من عرض عمل للعامل من قبل منشآت مختلفة، ولكن بعد التقدم بطلب تصريح العمل لهذا العامل من قبل إحدى المنشآت، لا يمكن للمنشآت الأخرى أن تتقدم بطلب تصريح عمل له، وسيتم الرد من قبل النظام بأنه يوجد لهذا العامل تصريح عمل قيد التنفيذ في حالة أن تصريح العمل أحد الأنواع التالية (تصريح عمل على كفالة ذويهم / تصريح عمل استبدال / تصريح عمل إلكتروني جديد المناطق الصناعية Zone Corp).

ولفتت الوزارة إلى أنه لا توجد مدة معينة لانتهاء عرض العمل، مشيرة إلى أنه يتم رفض عرض العمل في حالة إضافة شروط تتعارض مع قانون العمل أو القرارات الوزارية. فيما ذكرت أنه يمكن إصدار عرض العمل باللغات العربية والإنجليزية ولغة الموظف/ العامل.

أما عن إمكانية إرسال عرض العمل للموظف الموجود خارج الدولة، قالت الوزارة إنه يمكن ذلك، لاسيما وأن من واجبات صاحب العمل إرسال نسخة من عرض العمل إلى العامل قبل طباعة طلب إشعار الموافقة المبدئية لتصريح العمل.