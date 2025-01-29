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رئيس الدولة يبحث مع رئيس وزراء المجر سبل دعم التعاون المشترك

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رئيس الدولة يبحث مع رئيس وزراء المجر سبل دعم التعاون المشترك

ابوظبي - سيف اليزيد - بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، مع معالي فيكتور أوربان، رئيس وزراء جمهورية المجر، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة خلال اللقاء الذي جرى بأبوظبي، سبل دعم التعاون في المجالات التي تخدم الأولويات التنموية خاصة في الاقتصاد والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والثقافة وغيرها.

وقال سموه عبر منصة إكس: "بحثت اليوم في أبوظبي مع معالي فيكتور أوربان رئيس وزراء جمهورية المجر سبل دعم التعاون في المجالات التي تخدم أولوياتنا التنموية خاصة في الاقتصاد والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والثقافة وغيرها. الإمارات تواصل نهجها في بناء الشراكات المستدامة التي تحقق التنمية المشتركة وتدعم الازدهار والاستقرار والسلام في العالم".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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