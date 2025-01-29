الامارات | خالد بن محمد يبحث التعاون مع الرئيس التنفيذي لـ «أمازون»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أمس، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أمازون، أندرو جاسي.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون والعمل المشترك، وسُبل تعزيز الشراكات في العديد من المجالات الرئيسة، من بينها التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية، والابتكارات التكنولوجية والرقمية المتقدِّمة، وحلول الذكاء الاصطناعي.

حضر اللقاء رئيس دائرة المالية - أبوظبي، جاسم محمد بوعتابة الزعابي، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، سيف سعيد غباش، والرئيس التنفيذي لشركة «أمازون ويب سيرفيسز»، مات جارمان.