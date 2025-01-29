الامارات | «الوطني للأرصاد»: أمطار متوقعة وطقس غائم أحياناً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً وغائماً أحياناً، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة صباحاً على الجزر وبعض المناطق الشمالية، ورطباً ليلاً وصباح غد، مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار على اليابسة.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية تراوح سرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/ساعة، ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:31 والمد الثاني عند الساعة 02:57، والجزر الأول عند الساعة 20:05 والجزر الثاني عند الساعة 07:06، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط ويضطرب أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:02 والمد الثاني عند الساعة 22:39، والجزر الأول عند الساعة 15:46 والجزر الثاني عند الساعة 04:37.